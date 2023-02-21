За войну и оккупацию территорий: Евросоюз на год продлил санкции против России

Ограничительные меры будут действовать до 24 февраля 2024 года. В ЕС идут дискуссии по десятому санкционному пакету против оборонного и энергосекторов РФ на 11 миллиардов евро.

Related video

Евросоюз продлил на год санкции против России за незаконное признание и оккупацию территорий Украины. Решение опубликовано 21 февраля в официальном журнале Евросоюза.

Ограничительные меры будут действовать до 24 февраля 2024 года, отмечается в сообщении.

"Европейский союз остается непоколебимым в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. ЕC привержен полной реализации политики непризнания в отношении незаконной оккупации России", — подчеркнули чиновники.

Решение о продлении санкций вступает в силу на следующий день после его публикации в журнале ЕС.

Десять пакетов санкций против России

Страны Евросоюза после начала полномасштабной войны РФ против Украины ввели против страны-агрессора 9 пакетов санкций для ослабления финансирования боевых действий. Сейчас ЕС обсуждает новый, 10-й санкционный пакет на 11 миллиардов евро, который хотят принять к 24 февраля.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе 20 февраля заявил о невозможности ввода ограничений в отношении ядерной отрасли России. Дипломатические круги Брюсселя разошлись во мнениях по эмбарго на российские алмазы.

[ + – ] В России крупные месторождения алмазов находятся в Якутии и Сибири Фото: unsplash.com

Боррель уточнил, что в 10-м пакете точно будут ограничения на импорт-экспорт электроники, спецавтомобилей, запчастей для машин, самолетов, грузовиков, строительных товаров, которые можно использовать в военных целях — антенны и краны, товары двойного назначения — электронные компоненты, технологии, редкие материалы и термокамеры.

Источники агентства Bloomberg говорили, что новые санкции коснутся оборонного и энергетического секторов РФ, финансовых институтов и физлиц. США и союзники сосредоточат внимание на невозможности обхода санкций и подрыве поддержки, которую Россия получает от третьих стран, указали собеседники.

В санкционном списке могут оказаться "Альфа-Банк", "Росбанк", АО "Тинькофф Банк", фонд национального благосостояния Российской Федерации и медиа-группы, занимающиеся пропагандой агрессии против Украины.

По данным СМИ, Евросоюз может включить в "черный список" российских чиновников, которые ответственны за похищения украинских детей с временно оккупированных территорий. В их числе — уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Москалькова.

Президент Украины Владимир Зеленский 12 февраля ввел санкции против 200 физических лиц, связанных с Россией. В список попал коллаборант Юрий Черничук, которого назначили "директором" Запорожской АЭС и Юрий Ушаков, ближайший помощник президента РФ Владимира Путина по внешнеэкономической политике.