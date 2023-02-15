Ограничений на 11 миллиардов евро: в ЕС рассказали о 10 пакете санкций против России

Десятый пакет санкций будет направлен на новые запреты и контроль за экспортом технологий, включая беспилотники, вертолеты и ракеты.

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Объем торговых ограничений в рамках десятого пакета санкций Европейского Союза против России составит 11 миллиардов евро. Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Известно, что санкционные ограничения коснутся электроники, которая нужна для производства дронов и вертолетов, средств массовой информации, военных и политиков. Также в пакет будут внесены дополнительные экспортные запреты. Десятый пакет санкций в отношении Российской Федерации введут к годовщине полномасштабного вторжения в Украину.

"Мы предлагаем среди прочего ввести ограничения на экспорт многих электронных компонентов, используемых в российских системах, таких как беспилотники, ракеты, вертолеты", — отметила политик.

Какие еще ограничения введут против России

По данным издания Politicо, Европейский Союз, скорее всего введет:

Финансовые санкции. ЕС готовится ввести ограничения против четырех банков в РФ, включая крупнейшее российское частное финансовое учреждение — "Альфа-банк", основанный российско-израильским миллиардером Михаилом Фридманом.

Запрет на участие россиян в советах директоров критически важных инфраструктурных предприятий в Евросоюзе. К примеру, речь идет об электрических сетях или поставках газа.

Под новые санкции попадут 130 организаций и граждан РФ. Среди них — российские чиновники, высокопоставленные военные, пропагандисты, а также компании и частные лица в других государствах, каким-либо образом связанные с полномасштабной войной России или сотрудничающие с ЧВК "Вагнера". Журналисты пишут, что предположительно это Иран и африканская страна Мали.

Новые торговые запреты будут касаться импорта в ЕС российского каучука, асфальта и битума, а также экспорта в Россию европейских товаров, включая грузовики, строительные машины, насосы и другую технику, используемую в строительном секторе.

В 10-м пакете также будут дополнительные ограничения на экспорт электронных компонентов, которые страна-агрессор сможет использовать для производства вооружения.

Запрет на поставки российских алмазов все еще находится под вопросом.

Ранее стало известно, что Европейский Союз хочет обязать банки делиться информацией об активах Центрального банка России в рамках последнего пакета санкций против РФ. Получение контроля над масштабами Центробанка и других государственных активов России рассматривается как первый шаг к изучению вариантов потенциального использования этих средств для содействия восстановлению Украины.

Также напомним, что 12 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО о санкциях против 200 физлиц, связанных с Россией. В основном все фигуранты являются предпринимателями или директорами компаний.