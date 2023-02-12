"Директор" ЗАЭС, помощник Путина и 198 бизнесменов: Зеленский ввел новые санкции против россиян

Новый санкционный список состоит в основном из предпринимателей или директоров компаний. Под ограничения попал ближайший помощник президента РФ по внешнеэкономической политике Юрий Ушаков и сотрудники "Росатома".

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Президент Украины Владимир Зеленский 12 февраля подписал указ о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях против 200 физлиц, связанных с Россией. Документ опубликован на сайте главы государства.

В основном все фигуранты являются предпринимателями или директорами компаний. Один из них — коллаборант Юрий Черничук, которого оккупанты назначили "директором" Запорожской АЭС.

[ + – ] Юрий Черничук до оккупации был главным инженером Запорожской АЭС

Другой известный кандидат — российский дипломат и ближайший помощник президента России Владимира Путина по внешнеэкономической политике Юрий Ушаков.

[ + – ] Юрий Ушаков был послом Российской Федерации в США

В списке — начальник государственно-правового управления Лариса Брычева, советник главы "Росатома" Ренат Карчаа, бывший глава аппарата Военно-промышленной комиссии Игорь Боровков, некоторые сотрудники "Росатома" и его дочерних компаний.

Согласно решению, ограничения СНБО будут действовать 50 лет. Санкции предусматривают 18 мер — блокировку активов, прекращение торговых операций, полетов и перевозок по территории Украины, выведение капитала из страны и прочее.

Напомним, что 28 января Зеленский ввел санкции против 185 компаний и лиц, имеющих отношение к перевозке военных РФ и техники в зону боевых действий в Украине. В списке оказался завод "Беларуськалий".

А 15 января президент Украины одобрил ввод санкций против 198 деятелей культуры и медиасферы РФ, в том числе против Ларисы Долиной, Филиппа Киркорова, Дмитрия Билана и других.

Глава государства недавно обсуждал с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен новые санкции против России. По мнению Зеленского, ситуацию с санкциями надо менять, так как Москва адаптируется к введенным ранее ограничениям.