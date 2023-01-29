Забанили на 10 лет. Украина ввела санкции против "Уралкалия", НПО "Азот" и еще 180 компаний из РФ и Беларуси
Президент Владимир Зеленский сообщил, что под новые ограничения попали предприниматели и компании, причастные к перевозке российских оккупантов и техники.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое касается ограничений против лиц и компаний, причастных к перевозке российских оккупантов и техники. Соответствующий документ был опубликован на сайте главы государства в субботу, 28 января.
Зеленский в своем вечернем обращении от 28 января сообщил, что под санкции попали 185 компаний и лиц, которые имеют отношение к перевозке российских военных и техники для их участия в войне против Украины. Согласно указу, под санкции попали следующие компании:
- "Беларуськалий";
- НПО "Азот";
- "Уралкалий";
- "Гомельский химический завод";
- "Белорусская железная дорога";
- "Газпромбанк Лизинг";
- "Газпромтранс";
- "ВТБ Лизинг";
- "Сибур-Транс";
- "ЮниКредит лизинг";
- "Белгазпромбанк";
- "Райффайзен-Лизинг" и другие.
Также ограничения были введены в отношении таких индивидуальных предпринимателей:
- Белосохов Сергей Алексеевич
- Матвеев Валерий Борисович
- Строк Владимир Николаевич
Санкции предполагают блокировку активов на территории Украины, предотвращение вывода капитала за пределы страны, аннулирование лицензий и другие меры.
Напомним, в пятницу, 27 января, Совет Европейского союза принял решение продлить ограничительные меры в отношении ряда секторов российской экономики до 31 июля 2023 года.
Также мы писали, что ЕС ищет способ продлить санкции против Беларуси.
Кроме того Фокус сообщал, что Евросоюз готовит 10-й пакет санкций к годовщине российского полномасштабного вторжения в Украину.