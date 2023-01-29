Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Экономика Российско-украинская война

Забанили на 10 лет. Украина ввела санкции против "Уралкалия", НПО "Азот" и еще 180 компаний из РФ и Беларуси

зеленский санкции, санкции зеленский, санкции снбо, зеленский ввел санкции
Фото: Офис президента | Зеленский подписал указ о санкциях СНБО

Президент Владимир Зеленский сообщил, что под новые ограничения попали предприниматели и компании, причастные к перевозке российских оккупантов и техники.

Related video

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое касается ограничений против лиц и компаний, причастных к перевозке российских оккупантов и техники. Соответствующий документ был опубликован на сайте главы государства в субботу, 28 января.

Зеленский в своем вечернем обращении от 28 января сообщил, что под санкции попали 185 компаний и лиц, которые имеют отношение к перевозке российских военных и техники для их участия в войне против Украины. Согласно указу, под санкции попали следующие компании:

  • "Беларуськалий";
  • НПО "Азот";
  • "Уралкалий";
  • "Гомельский химический завод";
  • "Белорусская железная дорога";
  • "Газпромбанк Лизинг";
  • "Газпромтранс";
  • "ВТБ Лизинг";
  • "Сибур-Транс";
  • "ЮниКредит лизинг";
  • "Белгазпромбанк";
  • "Райффайзен-Лизинг" и другие.

Также ограничения были введены в отношении таких индивидуальных предпринимателей:

  • Белосохов Сергей Алексеевич
  • Матвеев Валерий Борисович
  • Строк Владимир Николаевич

Санкции предполагают блокировку активов на территории Украины, предотвращение вывода капитала за пределы страны, аннулирование лицензий и другие меры.

Напомним, в пятницу, 27 января, Совет Европейского союза принял решение продлить ограничительные меры в отношении ряда секторов российской экономики до 31 июля 2023 года.

Также мы писали, что ЕС ищет способ продлить санкции против Беларуси.

Кроме того Фокус сообщал, что Евросоюз готовит 10-й пакет санкций к годовщине российского полномасштабного вторжения в Украину.