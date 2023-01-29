Забанили на 10 лет. Украина ввела санкции против "Уралкалия", НПО "Азот" и еще 180 компаний из РФ и Беларуси

Президент Владимир Зеленский сообщил, что под новые ограничения попали предприниматели и компании, причастные к перевозке российских оккупантов и техники.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое касается ограничений против лиц и компаний, причастных к перевозке российских оккупантов и техники. Соответствующий документ был опубликован на сайте главы государства в субботу, 28 января.

Зеленский в своем вечернем обращении от 28 января сообщил, что под санкции попали 185 компаний и лиц, которые имеют отношение к перевозке российских военных и техники для их участия в войне против Украины. Согласно указу, под санкции попали следующие компании:

"Беларуськалий";

НПО "Азот";

"Уралкалий";

"Гомельский химический завод";

"Белорусская железная дорога";

"Газпромбанк Лизинг";

"Газпромтранс";

"ВТБ Лизинг";

"Сибур-Транс";

"ЮниКредит лизинг";

"Белгазпромбанк";

"Райффайзен-Лизинг" и другие.

Также ограничения были введены в отношении таких индивидуальных предпринимателей:

Белосохов Сергей Алексеевич

Матвеев Валерий Борисович

Строк Владимир Николаевич

Санкции предполагают блокировку активов на территории Украины, предотвращение вывода капитала за пределы страны, аннулирование лицензий и другие меры.

Напомним, в пятницу, 27 января, Совет Европейского союза принял решение продлить ограничительные меры в отношении ряда секторов российской экономики до 31 июля 2023 года.

Также мы писали, что ЕС ищет способ продлить санкции против Беларуси.

Кроме того Фокус сообщал, что Евросоюз готовит 10-й пакет санкций к годовщине российского полномасштабного вторжения в Украину.