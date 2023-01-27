Закроют все лазейки: ЕС ищет способ продлить санкции против Беларуси

Европейские дипломаты хотят ограничить импорт в Беларусь нефти, угля и золота, а также запретить импорт тех технологий, которыми в российско-украинской войне может воспользоваться РФ.

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Послы Евросоюза в пятницу, 27 января, обсудят более действенные ограничения для Беларуси, чтоб Россия больше не смогла использовать эту страну для получения санкционных товаров. Об этом сообщает Reuters.

Дипломаты ЕС сообщили медиа на правах анонимности, что последние обсуждения были направлены на то, чтобы обеспечить соответствие санкций в отношении Беларуси и России.

Вероятнее всего, против Беларуси применят:

ограничения на импорт в страну нефти, угля и золота;

ограничения на экспорт в определенной техники и технологий, которые могут использовать военные РФ.

Какие санкции действуют в отношении Беларуси сейчас

Эти санкции распространяются на табачные изделия, поташ, минеральное топливо и изделия из дерева, стали и каучука.

Кроме того, в финансовом секторе действуют:

запрет на операции с Центробанком Беларуси;

запрет на предоставление банкнот, номинированных в евро;

ограничения на приток финансовых средств из Беларуси;

запрет на предоставление услуги обмена сообщениями SWIFT пяти белорусским банкам.

Напомним, в конце января в ЕС нашли способ передать Украине замороженные активы РФ. В качестве первого шага рассматривается возможность объединения активов на уровне Евросоюза или на международном уровне с целью получения прибыли, которая может быть использована для финансирования восстановления нашей страны.

Фокус также писал о том, будут ли США передавать Украине активы российских олигархов. Так как практические шаги в деле передачи Украине подсанкционных российских капиталов за более чем десять месяцев войны предприняли только Штаты и Канада.