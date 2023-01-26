Более 36 млрд долларов: в ЕС нашли способ передать Украине замороженные активы РФ

В качестве первого шага рассматривается возможность объединения активов на уровне Евросоюза или на международном уровне с целью получения прибыли, которая может быть использована для финансирования восстановления нашей страны.

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Чиновники Евросоюза рассматривают возможность инвестировать конфискованные активы Центробанка РФФ в восстановление Украины. Об этом пишет Bloomberg.

По информации инсайдеров, с которыми журналисты медиа поговорили на правах анонимности, Европейский Союз имеет юридические полномочия временно задействовать по меньшей мере 36,8 млрд долларов активов российского Центрального банка.

По словам юристов, такой план юридически осуществим, если активы не будут экспроприированы и соблюдены определенные условия. Среди них:

четкие даты начала и окончания использования активов;

фокус на ликвидных активах;

гарантии по возвращению РФ основной суммы и процентов.

В то же время, управление российскими активами сопряжено с некоторыми рисками. Во время обсуждения с послами ЕС в среду, 25 января, юристы ЕС пояснили, что если будет убыток, пока блок будет управлять российскими активами, компенсация должна быть предоставлена ​​из бюджета ЕС или государствами-членами.

В свою очередь официальные лица ЕС и некоторые государства-члены обеспокоены юридическими основаниями для такого шага и прецедентом, который может быть создан, особенно в отношении использования замороженных активов российского центрального банка.

Они ссылаются на то, что сейчас нет четких правовых оснований для экспроприации активов российских банков и перенаправления их в Украину.

Напомним, в начале января стало известно, что в Эстонии хотят передать замороженные российские активы Украине. Глава МИД Эстонии заявил о намерении создать механизм компенсации ущерба, нанесенного Украине в результате агрессии РФ.

Фокус также писал о том, будут ли США передавать Украине активы российских олигархов. Так как практические шаги в деле передачи Украине подсанкционных российских капиталов за более чем десять месяцев войны предприняли только Штаты и Канада.