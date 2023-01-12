Помощь идет: США готовятся передать Украине замороженные российские активы

В США в конце 2022 года внесли изменения в законодательство, которые открывают возможность для конфискации капиталов и имущества россиян в пользу Украины. О каких активах идет речь и когда Украина их получит?

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Практические шаги в деле передачи Украине подсанкционных российских капиталов за более чем десять месяцев войны предприняли только Канада и США, о чем Фокус пишет в своем обзоре "Пусть Путин заплатит. Когда Украина получит заблокированные активы РФ".

В США решение вопроса имеет длинную предысторию. Механизм конфискации российских активов изначально прописали в законопроекте HR 6930. Как уточняет Игорь Ясько, управляющий партнер ЮК Winner, этот документ предполагает создание рабочей группы, которая должна определить конституционные механизмы, с помощью которых президент может предпринять шаги для ареста и конфискации активов. Речь идет о капиталах или имуществе в собственности любого иностранного лица, которое находится под санкциями и обрело богатство благодаря поддержке или коррупции путинского режима.

Палата представителей проголосовала за законопроект HR 6930 27 апреля 2022 года. Документ поддержали 417 конгрессменов и только восьмеро высказались против. Казалось бы, дорога для конфискации открыта. Однако, как уточняет Игорь Чудовский, управляющий партнер АО "Чудовский и партнеры", в США до принятия законопроекта в Сенате и подписи президента документ не может вступить в силу. А на этом этапе инициатива зашла в тупик.

"Хотя законопроект HR 6930 не был принят, его положения могли стать законом в случае их включения в другой законопроект. А законодательные тексты обычно вносятся одновременно в несколько законопроектов (так называемые сопутствующие законопроекты), повторно вносятся на следующих сессиях Конгресса в новых законопроектах или добавляются в более крупные законопроекты", — рассказывает Чудовский.

По словам собеседника Фокуса, события развивались именно по такому сценарию и 22 декабря 2022 Сенат США единогласно утвердил поправку сенатора-республиканца Линдси Грэма к закону о бюджете на 2023 год.

[ + – ] Линдси Грэм - автор поправки, которая открывает возможность конфискации российских активов в пользу Украины

"Эта поправка позволит Министерству юстиции через Государственного секретаря передавать доходы от арестованных активов олигархов или других подсанкционных организаций народу Украины", — цитирует CNN автора законопроекта. По словам Линдси Грэма такое решение будет благословением многострадальному народу Украины, облегчением для американских налогоплательщиков и плохим днем для олигархов (из России).

Как уточняет Тимофей Милованов, президент Киевской школы экономики, министр развития экономики (2019-2020), советник руководителя Офиса Президента Украины речь идет об использовании для целей восстановления Украины преимущественно активов олигархов (около $30 млрд, фигурирующих в отчете REPO — созданной в США международной группе по поиску российских активов), а также средств, конфискованных за нарушение санкций. По всей видимости, эти средства будут предоставляться Украине в форме технической помощи.

Игорь Чудовский добавляет, что эта поправка позволит использовать для поддержки украинского народа как средства от продажи, так и доходы от конфискованных активов, включая частные яхты, самолеты, особняки и дорогие произведения искусства подсанкционных российских олигархов и поддерживающих Путина организаций.

Правда, опрошенные Фокусом эксперты сомневаются, что процесс передачи Украине конфискованных миллиардов будет быстрым. В частности, Виталий Шапран, экономист, член общества финансовых аналитиков, прогнозирует, что большую часть средств от США Украина в 2023 году получит именно в форме военной помощи.

А Тимофей Милованов считает вероятным получение в этом году некоторых, возможно, пока небольших средств за счет заблокированных активов, но предупреждает, что такие процессы требуют времени. То есть, более реалистично говорить о том, что на получение Украиной денег кремлевских олигархов и подсанкционных российских компаний уйдет несколько лет.

Ранее Фокус писал о введении в ЕС потолка цен на российский газ с 15 февраля 2023 года. Также Фокус сообщал, что Россия из-за полномасштабного вторжения в Украину стала самой подсанкционной страной в мире.