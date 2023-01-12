Допомога йде: США готуються передати Україні заморожені російські активи

У США наприкінці 2022 року внесли зміни до законодавства, які відкривають можливість конфіскувати капітали та майно росіян на користь України. Про які активи йдеться і коли Україна їх отримає?

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Практичні кроки у справі передачі Україні підсанкційних російських капіталів за понад десять місяців війни зробили лише Канада та США, про що Фокус пише у своєму огляді "Нехай Путін заплатить. Коли Україна отримає заблоковані активи РФ".

У США розв'язання питання має довгу передісторію. Механізм конфіскації російських активів спочатку прописали в законопроєкті HR 6930. Як уточнює Ігор Ясько, керівний партнер ЮК Winner, цей документ передбачає створення робочої групи, яка має визначити конституційні механізми, за допомогою яких президент може вжити заходів для арешту та конфіскації активів. Йдеться про капітали чи майно у власності будь-якої іноземної особи, яка перебуває під санкціями та отримала багатство завдяки підтримці чи корупції путінського режиму.

Палата представників проголосувала за законопроєкт HR 6930 27 квітня 2022 року. Документ підтримали 417 конгресменів і лише вісім висловилися проти. Здавалося б, дорога для конфіскації відкрита. Однак, як уточнює Ігор Чудовський, керівний партнер АТ "Чудовський і партнери", у США до ухвалення законопроєкту в Сенаті та підпису президента документ не може набути чинності. А на цьому етапі ініціатива зайшла в глухий кут.

"Хоча законопроєкт HR 6930 не був прийнятий, його положення могли стати законом у разі їх включення до іншого законопроєкту. А законодавчі тексти зазвичай вносяться одночасно до декількох законопроектів (так звані супутні законопроєкти), повторно вносяться на наступних сесіях Конгресу до нових законопроєктів або додаються у більші законопроєкти", — розповідає Чудовський.

За словами співрозмовника Фокусу, події розвивалися саме за таким сценарієм і 22 грудня 2022 року Сенат США одноголосно затвердив поправку сенатора-республіканця Ліндсі Грема до закону про бюджет на 2023 рік.

[ + – ] Ліндсі Грем — автор поправки, яка відкриває можливість конфіскації російських активів на користь України

"Ця поправка дозволить Міністерству юстиції через Державного секретаря передавати доходи від заарештованих активів олігархів чи інших підсанкційних організацій народу України", — цитує CNN автора законопроєкту. За словами Ліндсі Грема, таке рішення буде благословенням багатостраждальному народу України, полегшенням для американських платників податків та поганим днем для олігархів (з Росії).

Як уточнює Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки, міністр розвитку економіки (2019-2020), радник керівника Офісу Президента України йдеться про використання з метою відновлення України переважно активів олігархів (близько $30 млрд, що фігурують у звіті REPO — створеній у США міжнародній групі з пошуку російських активів), і навіть коштів, конфіскованих порушень санкцій. Очевидно, ці кошти надаватимуться Україні у формі технічної допомоги.

Ігор Чудовський додає, що ця поправка дозволить використовувати для підтримки українського народу як кошти від продажу, так і доходи від конфіскованих активів, включаючи приватні яхти, літаки, особняки та дорогі витвори мистецтва підсанкційних російських олігархів та організацій, які підтримують Путіна.

Щоправда, опитані Фокусом експерти сумніваються, що процес передачі Україні конфіскованих мільярдів буде швидким. Зокрема, Віталій Шапран, економіст, член товариства фінансових аналітиків прогнозує, що більшу частину коштів від США Україна в 2023 році отримає саме у формі військової допомоги.

А Тимофій Милованов вважає ймовірним отримання цього року деяких, можливо, поки невеликих коштів заблокованих активів, але попереджає, що такі процеси потребують часу. Тобто реалістичніше говорити про те, що на отримання Україною грошей кремлівських олігархів та підсанкційних російських компаній піде кілька років.

Раніше Фокус писав про введення в ЄС стелі цін на російський газ з 15 лютого 2023 року. Також Фокус повідомляв, що Росія через повномасштабне вторгнення в Україну стала найпідсанкційнішою країною у світі.