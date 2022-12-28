Прийшли до успіху: Росія через війну в Україні стала найбільш підсанкційною країною у світі

Санкції проти країни-агресора запровадили Європейський Союз, Великобританія, США, Канада, Швейцарія, Австралія та Японія.

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Світ продовжує протестувати проти Росії через її напад на Україну. Після початку повномасштабної війни РФ відрізали від світової фінансової системи, позбавили західних технологій та частини цивільної авіації, половину накопичених резервів. Тому у 2022 році Росія стала найбільш підсанкційною країною у світі, повідомляє пресслужба Верховної Ради України.

Так, за словами заступниці голови Комітету ВР з питань антикорупційної політики Олени Мошенець, санкції проти країни-агресора запровадили Європейський Союз, Великобританія, США, Канада, Швейцарія, Австралія та Японія.

"Цього року Росія стала найбільш підсанкційною країною світу. За цей період рядом провідних країн запроваджено чимало економічних та індивідуальних санкцій проти Росії, її фізичних та юридичних осіб", — розповіла Мошенець.

Вона також наголосила, що санкції є ефективним важелем впливу на Кремль, тому системна робота в цьому напрямку не повинна припинятися.

Санкції Заходу: коли економіка РФ досягне дна

Західні санкції, на думку експертів Bloomberg, порушили торгові ланцюжки. Деякі галузі, такі як автомобілебудування, паралізовані. Споживчі витрати припинилися.

Центральний банк РФ у листопаді 2022 року спрогнозував погіршення економіки та у наступних кварталах, відновлення не варто чекати до другої половини 2023 року. Ситуація ускладниться зниженням постачання енергоносіїв до Європи. До початку 2023 видобуток сирої нафти в Росії скоротиться приблизно на 20%.

Нагадаємо, що Європарламент 23 листопада визнав Росію країною-спонсором тероризму. Євродепутати вважають за потрібне розробити суттєві санкції та створити умови щодо міжнародної ізоляції агресора.

Також Фокус розповідав, що витрати на війну в Україні спровокують гігантський дефіцит державного бюджету Росії найближчими роками. За інформацією видання The Insider, постійна підтримка військової машини призведе до майже повного вичерпання фінансових резервів, які РФ накопичувала попередні роки.