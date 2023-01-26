Понад 36 млрд доларів: у ЄС знайшли спосіб передати Україні заморожені активи РФ

Першим кроком є можливість об'єднання активів на рівні Євросоюзу або на міжнародному рівні з метою отримання прибутку, який може бути використаний для фінансування відновлення нашої країни.

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Чиновники Євросоюзу розглядають можливість інвестувати конфісковані активи Центробанку РФ у відновлення України. Про це пише Bloomberg.

За інформацією інсайдерів, з якими журналісти медіа поговорили на правах анонімності, Європейський Союз має юридичні повноваження тимчасово задіяти щонайменше 36,8 млрд доларів активів російського Центрального банку.

За словами юристів, такий план юридично здійснити можливо, якщо активи не будуть експропрійовані та дотримані певних умов. Серед них:

чіткі дати початку та закінчення використання активів;

фокус на ліквідних активах;

гарантії щодо повернення РФ основної суми та відсотків.

У той же час управління російськими активами пов'язане з деякими ризиками. Під час обговорення з послами ЄС у середу, 25 січня, юристи ЄС пояснили, що якщо буде збиток, поки блок керуватиме російськими активами, компенсація має бути надана з бюджету ЄС або державами-членами.

Зі свого боку, офіційні особи ЄС та деякі держави-члени стурбовані юридичними підставами для такого кроку та прецедентом, який може бути створений, особливо щодо використання заморожених активів російського центрального банку.

Вони посилаються на те, що зараз немає чітких правових підстав для експропріації активів російських банків та перенаправлення їх в Україну.

Нагадаємо, на початку січня стало відомо, що в Естонії хочуть передати заморожені російські активи Україні. Глава МЗС Естонії заявив про намір створити механізм компенсації збитків, завданих Україні внаслідок агресії РФ.

Фокус також писав про те, чи передаватимуть США Україні активи російських олігархів. Оскільки практичні кроки у справі передавання Україні підсанкційних російських капіталів за понад десять місяців війни зробили лише Штати та Канада.