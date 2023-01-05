Понад 300 млрд євро: в Естонії хочуть передати заморожені російські активи Україні

Глава МЗС Естонії заявив про намір створити механізм компенсації збитків, завданих Україні внаслідок агресії РФ.

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У четвер, 29 грудня, кабінет міністрів Естонії поставив перед Міністерствами юстиції та закордонних справ завдання опрацювати правовий бік питання передачі Україні заморожених російських активів. Про це повідомляє естонська громадська телерадіокомпанія ERR.

У публікації йдеться про те, що питання використання російських коштів як компенсацію для України розглядається вже давно. Однак, за словами міністра закордонних справ Урмаса Рейнсалу, на цей час заморожені ресурси РФ знаходяться в "підвішеному стані".

Йдеться про 300 мільярдів євро резервів російського Центробанку. Крім того, країни Європейського союзу, зокрема й Естонія, заморозили близько 19 мільярдів євро, які належать російським олігархам.

Урмас Рейнсалу вважає, що політики мають розробити правову основу для подальшого використання цих грошей для повоєнного відновлення України.

"Заморозка означає, що майно, скажімо так, стоїть. Образно кажучи, перебуває у підвішеному стані", — констатував Рейнсалу.

За словами міністра, подібний крок міг би суттєво послабити Російську Федерацію. Глава МЗС Естонії зазначив, що відчуження майна в ЄС можливе за відповідного рішення суду і додав, що з політичної точки зору це "вкрай необхідно" зробити.

"Міжнародне правило полягає в тому, що сторона, яка завдала шкоди, повинна її компенсувати. Тобто потрібно створити механізм компенсації", — заявив Рейнсалу.

Передбачається, що уряд отримає конкретний список пропозицій по цьому питанню протягом наступного місяця.

Нагадаємо, що на думку віцеканцлера Міністерства закордонних справ Естонії Мярт Вольмер, пропозиція України виключити РФ із Ради безпеки ООН, озвучена 26 грудня, не знайде підтримки у більшості країнах.

Фокус також писав, що за словами спікера Міноборони Естонії Тааві Лаасіка, нова хвиля мобілізації в РФ буде слабшою за попередню. Про це повідомили в ERR 2 січня.