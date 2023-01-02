Нова хвиля мобілізації у РФ буде слабшою за попередню, — Міноборони Естонії

За словами речника оборонного відомства Тааві Лаасіка, важливо пам'ятати про те, що прихована мобілізація у РФ не зупинялася, попри те, що російська влада заявила, що її цілі виконані.

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Міноборони Естонії все ще не отримало підтверджень того, що наступна хвиля мобілізації у РФ неминуча. Спікер оборонного відомства Тааві Лаасік заявив, що поки немає інформації про те, що у РФ неодмінно проведуть повторну мобілізацію. Про це повідомляє ERR.

"Однак така можливість завжди залишається, цього не можна виключити", — сказав спікер, додавши, що проведення другої хвилі мобілізації можливе, але вона буде не настільки масштабною порівняно з першою.

Разом з тим він уточнив, що важливо пам'ятати про те, що прихована мобілізація, по суті, не припинялася, навіть попри те, що російська влада заявила, що її мети досягнуто.

На думку представників Міноборони, друга хвиля мобілізації у РФ не торкнеться інтересів Естонії, оскільки буде спрямована на агресію в Україні.

"Багато, звичайно, залежить від того, де потенційно мобілізованих розмістять, і якою буде їхня активність. Якщо мобілізовані пройдуть місяць чи дві підготовки, а потім їх спрямують на війну, тоді за великим рахунком нас це не торкнеться", — сказав він.

Поки суттєвої активності по той бік естонського кордону не спостерігається.

"Підготовка мобілізованих військ проводиться на різних локаціях, це було у Пскові. Повномасштабна війна, яку Росія розв'язала в Україні, негативно позначилася на російських західних підрозділах і ЗС РФ загалом щодо кількості особового складу та одиниць військової техніки", — сказав спікер. Міноборони Естонії, зазначивши також, що РФ все ще має значний військовий потенціал, щоб створити загрозу в регіоні.

Міністр закордонних справ країни Урмас Рейнсалу, зі свого боку, заявив, що у разі другої хвилі мобілізації прагнення не потрапити до армії не вважатиметься підставою для перетину естонського кордону.

"Спроба уникнути мобілізації — це не аргумент, щоб ми дозволили цим людям перебувати на території Республіки Естонії. Впевнений, що наша прикордонна поліція також вжила заходів щодо боротьби з незаконною міграцією", — сказав Рейнсалу.

Нагадаємо, що в Білорусі після Нового року вирішили продовжити спільні навчання із силами РФ. За даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн", білоруська армія підвищила рівень підготовки у плані оборони, проте все ще не готова до масштабних наступальних операцій — не вистачає бойового досвіду.

Раніше Фокус повідомляв, що, на думку екскомандувача силами НАТО Джеймса Ставрідіса, Росія може не вийти з "темного лісу", до якого її завів Путін.