РФ может никогда не выйти из "темного леса", куда ее завел Путин, — экс-адмирал НАТО (видео)

Экс-командующий объединенными силами НАТО Джеймс Ставридис сравнил российский "голубой огонек" и аплодирующих военных с тем, как празднуют новый год по всему миру — с фейерверками в Сиднее и хрустальным шаром на Таймс-сквер.

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Бывший командующий объединенными силами НАТО Джеймс Ставридис накануне, 1 января, предупредил, что президент РФ Владимир Путин ведет свою страну в "темный лес", из которого она, возможно, никогда и не выйдет. Об этом он написал в Twitter.

Отставной адмирал ВМС США ретвитнул видео российского "голубого огонька", транслировавшегося по российскому ТВ. В ролике танцуют и поют артисты в ярких одеждах, а камера время от времени выхватывает аплодирующих военных в форме.

Ставридис сравнил это с тем, как празднуют Новый год по всему миру.

[ + – ] Празднование Нового года на российском телевидении.

"Печальный контраст с тысячами людей по всему миру — от фейерверков в гавани Сиднея до хрустального шара на Таймс-сквер. Путин продолжает вести Россию в темный лес, из которого она, возможно, никогда не выйдет", — написал Ставридис.

В канун Нового года от российских обстрелов в одном только Киеве погибли по меньшей мере четыре человека.

Напомним, что пропагандист Владимир Соловьев посоветовал россиянам не бояться смерти, назвав "жизнь сильно переоцененной".

Ранее Фокус сообщал, что в Минобороны РФ подтвердили "прилет" по базе в оккупированной Макеевке 1 января. По словам пропагандистов, погибших и раненых — сотни.

Глава ГУР Кирилл Буданов анонсировал еще больше ударов по оккупированному Крымскому полуострову. Украина, по его утверждениям, может применять для этого всевозможные вооружения, поскольку полуостров — украинская территория.