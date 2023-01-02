РФ може ніколи не вийти з "темного лісу", куди її завів Путін, — ексадмірал НАТО (відео)

Екскомандувач об'єднаними силами НАТО Джеймс Ставрідіс порівняв російський "блакитний вогник" та аплодисменти військових з тим, як святкують Новий рік у всьому світі — з феєрверками в Сіднеї та кришталевою кулею на Таймс-сквер.

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Колишній командувач об'єднаних сил НАТО Джеймс Ставрідіс напередодні, 1 січня, попередив, що президент РФ Володимир Путін веде свою країну до "темного лісу", з якого вона, можливо, ніколи й не вийде. Про це він написав у Twitter.

Відставний адмірал ВМС США ретвітнув відео російського "блакитного вогника", що транслювало російське ТБ. У ролику танцюють і співають артисти у яскравому одязі, а камера час від часу вихоплює аплодуючих військових у формі.

Ставрідіс порівняв це з тим, як святкують Новий рік у всьому світі.

[ + – ] Святкування Нового року на телебаченні

"Сумний контраст з тисячами людей по всьому світу — від феєрверків у гавані Сіднея до кришталевої кулі на Таймс-сквер. Путін продовжує вести Росію в темний ліс, з якого вона, можливо, ніколи не вийде", — написав Ставрідіс.

Напередодні Нового року від російських обстрілів в одному лише Києві загинули щонайменше чотири особи.

Нагадаємо, що пропагандист Володимир Соловйов порадив росіянам не боятися смерті, назвавши "життя сильно переоціненим".

Раніше Фокус повідомляв, що в Міноборони РФ підтвердили "приліт" по базі в окупованій Макіївці 1 січня. За словами пропагандистів, загиблих та поранених — сотні.

Глава ГУР Кирило Буданов анонсував ще більше ударів по окупованому Кримському півострові. Україна, за його твердженнями, може застосовувати для цього різноманітні озброєння, оскільки острів — українська територія.