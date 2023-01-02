Новая волна мобилизации в РФ будет слабее предыдущей, — Минобороны Эстонии

По словам спикера оборонного ведомства Таави Лаасика, важно помнить о том, что скрытая мобилизация в РФ не останавливалась, несмотря на то, что российские власти заявили, что ее цели выполнены.

Related video

Минобороны Эстонии все еще не получило подтверждений того, что следующая волна мобилизации в РФ неизбежна. Cпикер оборонного ведомства Таави Лаасик заявил, что пока нет информации о том, что в РФ непременно проведут повторную мобилизацию. Об этом сообщает ERR.

"Однако такая возможность всегда остается, этого нельзя исключить", — сказал спикер, добавив, что проведение второй волны мобилизации возможно, но она будет не столь масштабной по сравнению с первой.

Вместе с тем, он уточнил, что важно помнить о том, что скрытая мобилизация, по сути, не прекращалась, даже несмотря на то, что российские власти заявили, что ее цели достигнуты.

По мнению представителей Минобороны, вторая волна мобилизации в РФ не затронет интересы Эстонии, поскольку будет направлена на агрессию в Украине.

"Многое, конечно, зависит от того, где потенциально мобилизованных разместят, и какой будет их активность. Если мобилизованные пройдут месяц или два подготовки, а затем их направят на войну, тогда по большому счету нас это не затронет", — сказал он.

Пока существенной активности по ту сторону эстонской границы не наблюдается.

"Подготовка мобилизованных войск проводится на разных локациях, это имеет место в Пскове. Полномасштабная война, которую Россия развязала в Украине, негативно отразилась на российских западных подразделениях и ВС РФ в целом — в отношении количества личного состава и единиц военной техники", — сказал спикер Минобороны Эстонии, отметив также, что РФ все еще обладает значительным военным потенциалом, чтобы создать угрозу в регионе.

Министр иностранных дел страны Урмас Реинсалу, в свою очередь, заявил, что в случае второй волны мобилизации стремление не попасть в армию не будет считаться основанием для пересечения эстонской границы.

"Попытка избежать мобилизации — это не аргумент, чтобы мы позволили этим людям находиться на территории Республики Эстонии. Уверен, что наша пограничная полиция также приняла меры по борьбе с незаконной миграцией", — сказал Реинсалу.

Напомним, что в Беларуси после Нового года решили продолжить совместные учения с силами РФ. По данным мониторинговой группы "Беларускі гаюн", белорусская армия повысила уровень подготовки в плане обороны, однако все еще не готова к масштабным наступательным операциям — не хватает боевого опыта.

Ранее Фокус сообщал, что, по мнению экс-командующего силами НАТО Джеймса Ставридиса, Россия может не выйти из "темного леса", в который ее завел Путин.