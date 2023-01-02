У Білорусі після Нового року продовжили спільні навчання російських та білоруських сил

Спостерігачі з "Беларускі гаюн" зазначають, що білоруська армія підвищила рівень підготовки у плані оборони, але, як і раніше, не готова до масштабних наступальних операцій через відсутність реального бойового досвіду.

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Спільні військові навчання російських та білоруських збройних сил, що відбуваються на території Білорусі, продовжили щонайменше до 8 січня. Про це свідчить графік проведення навчань на полігонах північного сусіда України, повідомляють спостерігачі з військової активності "Беларускі гаюн".

У публікації наводиться список підрозділів та назви полігонів, де тривають спільні навчання. Водночас спостерігачі зазначили, що з 31 грудня та 1 січня були для деяких підрозділів вихідними днями, а деякі полігони були без вихідних.

"31 грудня та 1 січня стали вихідними днями для деяких полігонів. Також деякі полігони, на яких сконцентровані ЗС РФ були без вихідних: "Осиповичський" та "Доманово", — йдеться у повідомленні.

З 2 січня продовження спільних навчань російсько-білоруських сил виглядає так:

227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) до 07.01;

Полігон "Гозький" 6 омбр. (Гродненський район) до 06.01;

Полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 06.01;

Полігон "Осиповичський" 51 абр. (Осиповичський район) до 08.01;

212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 06.01;

230 загальновійськовий полігон "Обуз-Ліснівський" (Барановичський район) до 07.01;

174 навчальний полігон ВПС та військ ППО "Доманова" (Івацевичський район) до 08.01;

Полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 08.01.

Також спостерігачі повідомляють, що загальна кількість продовжень військових навчань становила 36 тижнів. Водночас наголошується, що армія Білорусі стала підготовленішою в плані оборонних операцій, і, як і раніше, не підготовлена до масштабних наступальних дій через відсутність реального бойового досвіду.

Раніше повідомлялося, що за інформацією Міністерства оборони Республіки Білорусь, опублікованою 23 грудня 2022 року, військовослужбовці країни прийняли на озброєння партію зенітних ракетних комплексів "ТОР-М2К" російського виробництва. Нову партію ЗРК передали в межах міжурядового договору про військово-технічне співробітництво Білорусі та Росії.

Ексміністр культури Білорусі Павло Латушко 29 грудня розповів, що Росія готується розмістити на території республіки тактичну ядерну зброю. За його словами, ці кроки Кремля говорять про те, що російське керівництво вкладає великі гроші і купило Олександра Лукашенка "із тельбухами".