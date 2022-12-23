Посилення ППО: РФ перекинула до Білорусі партію ЗРК "Тор-М2К" (фото)

У Міноборони країни заявляють, що засоби ППО потрібні для оборони держави і це планова передача, за якою будуть нові.

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До Білорусі прибула партія засобів протиповітряної оборони "Тор-М2К" російського виробництва. Про це повідомляє Міноборони відомства.

Зенітно-ракетні комплекси "Тор-М2К" мають посилювати білоруські військові з'єднання. У Міноборони стверджують, що партію машин передали у рамках міжурядового договору про військово-технічне співробітництво Білорусі та Росії.

Найближчими днями "Тор-М2К" перейдуть у військові частини Білорусі та стануть на бойове чергування. Особовий склад уже пройшов навчання та підготовку на російських ЗРК. Заявляється, що в машини встановили прилади нічного бачення та супутникові системи ГЛОНАСС. Командувач ВПС та військами ППО Андрій Лук'янович заявляє, що зенітно-ракетні комплекси потрібні для оборони Білорусі і надалі будуть нові поставки.

[ + – ] Ешелон ЗРК "Тор-М2К"

"Тор-М2К" — це російська модернізація "Тор-М1" малого радіуса дії. Він призначений для ураження авіації, крилатих та керованих ракет, а також авіабомб та безпілотників. Заявляється, що комплекс є всепогодним і має підвищену вогневу міць та схибленість. В основі лежить ракета 9М338К, яка має великий радіус ураження та підвищену точність стрільби. Один "Тор-М2К" оснащується 18 ракетами.

Нагадаємо, 21 грудня в ГУР заявили, що погрози втягували Білорусі у повномасштабну війну наразі немає. Для атаки недостатньо сил та засобів.

Перед цим 21 грудня у моніторинговій групі "Беларускі Гаюн" заявили, що РФ перекинула до кордонів України танки та "Урали" до Брестської області Білорусі.