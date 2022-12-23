Усиление ПВО: РФ перебросила в Беларусь партию ЗРК "Тор-М2К" (фото)

В Минобороны страны заявляют, что средства ПВО нужны для обороны государства и это плановая передача, за которой последуют новые.

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В Беларусь прибыла партия средств противовоздушной обороны "Тор-М2К" российского производства. Об этом сообщает Минобороны ведомства.

Зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2К" должны усиливать белорусские военные соединения. В Минобороны утверждают, что партию машин передали в рамках межправительственного договора о военно-техническом сотрудничестве Беларуси и России.

В ближайшие дни "Тор-М2К" перейдут в военные части Беларуси и станут на боевое дежурство. Личный состав уже прошел обучение и подготовку на российских ЗРК. Заявляется, что в машины установили приборы ночного видения и спутниковые системы ГЛОНАСС. Командующий ВВС и войсками ПВО Андрей Лукьянович заявляет, что зенитно-ракетные комплексы нужны для обороны Беларуси и далее последуют новые поставки.

[ + – ] Эшелон ЗРК "Тор-М2К"

"Тор-М2К" — это российская модернизация "Тор-М1" малого радиуса действия. Он предназначен для поражения авиации, крылатых и управляемых ракет, а также авиабомб и беспилотников. Заявляется, что комплекс является всепогодным и имеет повышенную огневую мощь и помехозащищенность. В основе лежит ракета 9М338К, которая обладает большим радиусом поражения и повышенной точностью стрельбы. Один "Тор-М2К" оснащается 18 ракетами.

Напомним, 21 декабря в ГУР заявили, что угрозы втягивали Беларуси в полномасштабную войну на данный момент нет. Для атаки недостаточно сил и средств.

Перед этим 21 декабря в мониторинговой группе "Беларускі Гаюн" заявили, что РФ перебросила к границам Украины танки и "Уралы" в Брестскую область Беларуси.