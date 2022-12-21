Танки и "Уралы": ВС РФ в Беларуси перебросили военную технику к границам Украины

По данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", танки и другая военная техника предназначены для войск, дислоцированных на полигоне "Обуз-Лесновский" в Брестской области, что на границе с Украиной.

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В приграничную с Украиной Брестскую область Беларуси прибыл еще один эшелон с военной техникой ВС РФ. Количество переброшенной техники составило 46 единиц. Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

20 декабря российскую военную технику, которая находилась на полигоне "Лепельский" погрузили на железнодорожной станции Заслоново в Витебской области, откуда эшелон прибыл на станцию Полонка, что рядом с полигоном "Обуз-Лусновский", где дислоцируются войска РФ.

По сообщению наблюдателей, эшелон вез 51 вагон с военной техникой и снабжением для российских войск:

31 танк Т-72Б3 и Т-80

13 "Уралов"

1 БТР-80

1 гусеничная инженерная машина

Кроме того, в эшелоне было 3 грузовых вагона со снаряжением и боеприпасами, а также 2 пассажирских вагона, в которых перевозили 100 человек личного состава.

Накануне, 19 декабря, в Витебской области на платформы погрузили более 20-и танков и около 16-и Уралов российских войск. Сообщается, что конечный пункт назначения — город Слуцк в Минской области, что также ближе к украинской границе.

Также еще один эшелон перебросили утром 20 декабря через Шклов Могилевской области.

На спецпоезде было:

20 БМП-2;

3 бензовоза;

7 Уралов;

Мобильный Пункт Управления Связной (МПУС-К) на базе КамАЗ;

4 пассажирских вагона РЖД и 3 грузовых вагона.

Поезд прибыл в Калинковичи Гомельской области.

14 декабря сообщалось, что на территорию Беларуси прибыло еще два эшелона с российской техникой. По подсчетам, количество перевезенной военной техники составило по меньшей мере 60 единиц.

Ранее Фокус писал, что спутниковые снимки белорусских полигонов показали наращивание российской военной техники.