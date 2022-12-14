"Уралы", БМП и бензовозы: ВС РФ перебросили в Беларусь еще 60 единиц техники (фото)

По данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", техника, которую РФ завозит в Украину, предназначается для войск, дислоцированных на полигоне "Обуз-Лесновский" в Беларуси.

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В течение последних нескольких дней на территорию Беларуси прибыло еще два эшелона с российской техникой. По подсчетам, количество перевезенной военной техники составило по меньшей мере 60 единиц. Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

8 декабря из города Чебаркуль (Челябинской области) отправили первый эшелон, 12 декабря он прибыл на железнодорожную станцию Полонка (Барановичский рн, Брестской области).

Поезд перевез около 30-40 новых автомобилей "Урал" ВС РФ.

[ + – ] Танки в Беларуси [ + – ] Танки в Беларуси

Судя по всему, они предназначались для снабжения российских войск на полигоне "Обуз-Лесновский", который находится неподалеку от станции Полонка.

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Еще один спецпоезд отправился со станции Острогожск (Воронежской области) 11 декабря, а14 декабря уже прибыл на белорусскую станцию Полонка.

[ + – ] Военная техника в Беларуси

Сообщается, что поезд вез 26 вагонов-платформ с гусеничной и колесной техникой для российских войск:

20 "Уралов";

Бензовоз;

4 БМП-2.

[ + – ] Военная техника в Беларуси

Авторы публикации считают, что техника второго эшелона также предназначалась для снабжения ВС РФ на полигоне "Обуз-Лесновский".

Напомним, что на на фоне внезапной проверки белорусских войск в страну прилетел самолет, который может помогать ВС РФ по части целенаведения в Украине. По данным расследователей, самолет А-50У "Сергей Атаянц" совершил посадку на аэродроме в Мачулищах.

Ранее Фокус сообщал, что, по словам эксперта, украинские ПВО демонстрируют почти 100% эффективности. Полковник Роман Свитан отметил, что для подготовки к нанесению удара у противника уходит около 14 дней — и новой атаки следует ожидать не ранее следующей недели.