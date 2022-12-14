"Уралы", БМП и бензовозы: ВС РФ перебросили в Беларусь еще 60 единиц техники (фото)
По данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", техника, которую РФ завозит в Украину, предназначается для войск, дислоцированных на полигоне "Обуз-Лесновский" в Беларуси.
В течение последних нескольких дней на территорию Беларуси прибыло еще два эшелона с российской техникой. По подсчетам, количество перевезенной военной техники составило по меньшей мере 60 единиц. Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".
8 декабря из города Чебаркуль (Челябинской области) отправили первый эшелон, 12 декабря он прибыл на железнодорожную станцию Полонка (Барановичский рн, Брестской области).
Поезд перевез около 30-40 новых автомобилей "Урал" ВС РФ.
Судя по всему, они предназначались для снабжения российских войск на полигоне "Обуз-Лесновский", который находится неподалеку от станции Полонка.
Еще один спецпоезд отправился со станции Острогожск (Воронежской области) 11 декабря, а14 декабря уже прибыл на белорусскую станцию Полонка.
Сообщается, что поезд вез 26 вагонов-платформ с гусеничной и колесной техникой для российских войск:
- 20 "Уралов";
- Бензовоз;
- 4 БМП-2.
Авторы публикации считают, что техника второго эшелона также предназначалась для снабжения ВС РФ на полигоне "Обуз-Лесновский".
Напомним, что на на фоне внезапной проверки белорусских войск в страну прилетел самолет, который может помогать ВС РФ по части целенаведения в Украине. По данным расследователей, самолет А-50У "Сергей Атаянц" совершил посадку на аэродроме в Мачулищах.
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