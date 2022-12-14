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Военный Фокус Российско-украинская война

"Уралы", БМП и бензовозы: ВС РФ перебросили в Беларусь еще 60 единиц техники (фото)

Военная техника в Беларуси
Фото: Минобороны Беларуси | Военная техника в Беларуси

По данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", техника, которую РФ завозит в Украину, предназначается для войск, дислоцированных на полигоне "Обуз-Лесновский" в Беларуси.

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В течение последних нескольких дней на территорию Беларуси прибыло еще два эшелона с российской техникой. По подсчетам, количество перевезенной военной техники составило по меньшей мере 60 единиц. Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

8 декабря из города Чебаркуль (Челябинской области) отправили первый эшелон, 12 декабря он прибыл на железнодорожную станцию Полонка (Барановичский рн, Брестской области).

Поезд перевез около 30-40 новых автомобилей "Урал" ВС РФ.

Танки в Беларуси Fullscreen
Танки в Беларуси
Танки в Беларуси Fullscreen
Танки в Беларуси
Танки в Беларуси
Танки в Беларуси

Судя по всему, они предназначались для снабжения российских войск на полигоне "Обуз-Лесновский", который находится неподалеку от станции Полонка.

Грузовики для системы РЭБ Fullscreen
Грузовики для системы РЭБ
Грузовики для системы РЭБ Fullscreen
Грузовики для системы РЭБ
Грузовики для системы РЭБ
Грузовики для системы РЭБ

Еще один спецпоезд отправился со станции Острогожск (Воронежской области) 11 декабря, а14 декабря уже прибыл на белорусскую станцию Полонка.

Военная техника в Беларуси Fullscreen
Военная техника в Беларуси

Сообщается, что поезд вез 26 вагонов-платформ с гусеничной и колесной техникой для российских войск:

  • 20 "Уралов";
  • Бензовоз;
  • 4 БМП-2.
Военная техника в Беларуси Fullscreen
Военная техника в Беларуси

Авторы публикации считают, что техника второго эшелона также предназначалась для снабжения ВС РФ на полигоне "Обуз-Лесновский".

Напомним, что на на фоне внезапной проверки белорусских войск в страну прилетел самолет, который может помогать ВС РФ по части целенаведения в Украине. По данным расследователей, самолет А-50У "Сергей Атаянц" совершил посадку на аэродроме в Мачулищах.

Ранее Фокус сообщал, что, по словам эксперта, украинские ПВО демонстрируют почти 100% эффективности. Полковник Роман Свитан отметил, что для подготовки к нанесению удара у противника уходит около 14 дней — и новой атаки следует ожидать не ранее следующей недели.