В Беларуси сел самолет, способный помогать РФ наводить на цели в Украине, — расследователи (видео)

Самолет А-50У "Сергей Атаянц" приземлился на аэродроме в Мачулищах. Это произошло на фоне внезапной проверки боеспособности войск Беларуси.

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Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Вооруженных сил РФ Ил-76 А-50У "Сергей Атаянц" прилетел в Беларусь. Воздушный борт предназначен для сопровождения воздушных и надводных целей. Об этом в среду, 14 декабря, в своем телеграм-канале сообщила мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

"В Беларусь прилетел самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления: Ил-76 А-50У "Сергей Атаянц" с регистрационным номером RF-93966", — говорится в сообщении.

Мониторинговые эксперты сообщили, что борт зашел на посадку на аэродром "Мачулищи" около 14:27 по Киевскому времени. В публикации отмечается, что этот же самолет уже был замечен в соседней с Украиной республике в феврале 2022 года. Подобный самолет с другим бортовым номером был зафиксирован в Беларуси также в июле.

[ + – ] Мачулищи на карте

Борт А-50 может применяться для обнаружения и сопровождения воздушных и надводных целей, оповещения командных пунктов автоматизированных систем управления видов Вооруженных сил о воздушной и надводной обстановке, применяться для управления самолетами истребительной и ударной авиации при их наведении на воздушные, наземные и морские цели, а также служить воздушным командным пунктом.

14 декабря мониторинговая группа сообщила о переброске белорусских войск к границам Польши и Литвы.

13 декабря белорусский лидер Александр Лукашенко распорядился провести внезапную проверку боеспособности регулярных войск. После указа на территории республики было зафиксировано передислоцирование военной техники к границе с Украиной.

Двумя днями ранее была зафиксирована еще одна переброска военной техники армии Беларуси к границе с Украиной.