Беларусь перебрасывает военную технику к границе с НАТО, — "Беларускі Гаюн" (фото)

Речь идет о переброске как минимум 20 танков Т-72Б, которые после распоряжения Александра Лукашенко направляются к границам Польши и Литвы.

Related video

Армия Беларуси перебрасывает боевую технику в направлении полигона "Гожский", который расположен возле границы с Польшей и Литвой. Об этом информирует мониторинговое сообщество "Беларускі Гаюн".

Сообщается, что переброска боевой техники в направлении границы стран НАТО зафиксирована после того, как белорусский лидер Александр Лукашенко распорядился провести внезапную проверку боеготовности регулярных войск.

Подразделения Сил немедленного реагирования (СНР) из состава 11-й и 19-й отдельных механизированных бригад получили задачи совершить марш на полигоны ВС РБ, во время которого военнослужащие будут преодолевать водные преграды.

"От 11 омбр к проверке пока привлечены 2 танковые роты 7 отдельного танкового батальона — это минимум 20 танков Т-72Б Вооруженных сил Беларуси. Подразделения должны будут совершить марш из пункта постоянно дислокации на полигон "Гожский" в Гродненском районе", — подчеркивают в сообществе и добавляют, что военнослужащие были подняты по тревоге в 3:00 ночи по местному времени.

"Беларускі Гаюн" владеет информацией, что к внезапной проверке также будут привлечены:

40-й отдельный механизированный батальон 11-й омбр;

105-й отдельный механизированный батальон 11-й омбр;

инженерно-саперный батальон 11-й омбр.

Отдельно расследователи предполагают, что подразделения 19-й бригады ВС РБ будут форсировать реку Березина на переправе, которую обустроили в Борисовском районе Минской области.

[ + – ] Военную технику Беларуси перебрасывают к границе с НАТО

Напомним, 13 декабря белорусский лидер Александр Лукашенко распорядился провести внезапную проверку боеспособности регулярных войск. После указа на территории республики было зафиксировано передислоцирование военной техники к границе с Украиной.

Двумя днями ранее была зафиксирована еще одна переброска военной техники армии Беларуси к границе с Украиной.