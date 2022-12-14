Беларусь перебрасывает военную технику к границе с НАТО, — "Беларускі Гаюн" (фото)
Речь идет о переброске как минимум 20 танков Т-72Б, которые после распоряжения Александра Лукашенко направляются к границам Польши и Литвы.
Армия Беларуси перебрасывает боевую технику в направлении полигона "Гожский", который расположен возле границы с Польшей и Литвой. Об этом информирует мониторинговое сообщество "Беларускі Гаюн".
Сообщается, что переброска боевой техники в направлении границы стран НАТО зафиксирована после того, как белорусский лидер Александр Лукашенко распорядился провести внезапную проверку боеготовности регулярных войск.
Подразделения Сил немедленного реагирования (СНР) из состава 11-й и 19-й отдельных механизированных бригад получили задачи совершить марш на полигоны ВС РБ, во время которого военнослужащие будут преодолевать водные преграды.
"От 11 омбр к проверке пока привлечены 2 танковые роты 7 отдельного танкового батальона — это минимум 20 танков Т-72Б Вооруженных сил Беларуси. Подразделения должны будут совершить марш из пункта постоянно дислокации на полигон "Гожский" в Гродненском районе", — подчеркивают в сообществе и добавляют, что военнослужащие были подняты по тревоге в 3:00 ночи по местному времени.
"Беларускі Гаюн" владеет информацией, что к внезапной проверке также будут привлечены:
- 40-й отдельный механизированный батальон 11-й омбр;
- 105-й отдельный механизированный батальон 11-й омбр;
- инженерно-саперный батальон 11-й омбр.
Отдельно расследователи предполагают, что подразделения 19-й бригады ВС РБ будут форсировать реку Березина на переправе, которую обустроили в Борисовском районе Минской области.
Напомним, 13 декабря белорусский лидер Александр Лукашенко распорядился провести внезапную проверку боеспособности регулярных войск. После указа на территории республики было зафиксировано передислоцирование военной техники к границе с Украиной.
Двумя днями ранее была зафиксирована еще одна переброска военной техники армии Беларуси к границе с Украиной.