Білорусь перекидає військову техніку до кордону з НАТО, — "Беларускі Гаюн" (фото)

Йдеться про перекидання щонайменше 20 танків Т-72Б, які після розпорядження Олександра Лукашенка прямують до кордонів Польщі та Литви.

Related video

Армія Білорусі перекидає бойову техніку у напрямку полігону "Гозький", що розташований біля кордону з Польщею та Литвою. Про це інформує моніторингове співтовариство "Беларускі Гаюн".

Повідомляється, що перекидання бойової техніки у напрямку кордону країн НАТО зафіксовано після того, як білоруський лідер Олександр Лукашенко наказав провести раптову перевірку боєздатності регулярних військ.

Підрозділи Сил негайного реагування (СНР) зі складу 11-ї та 19-ї окремих механізованих бригад отримали завдання здійснити марш на полігони ЗС РБ, під час якого військовослужбовці долатимуть водні перепони.

"Від 11 омбр до перевірки поки що залучено 2 танкові роти 7 окремого танкового батальйону — це мінімум 20 танків Т-72Б Збройних сил Білорусі. Підрозділи повинні будуть здійснити марш із пункту постійної дислокації на полігон "Гозький" у Гродненському районі", — наголошують у товариствах і додають, що військовослужбовців було піднято за тривогою о 3:00 ночі за місцевим часом.

"Беларускі Гаюн" володіє інформацією, що до раптової перевірки також буде залучено:

40-й окремий механізований батальйон 11-й омбр;

105-й окремий механізований батальйон 11-й омбр;

інженерно-саперний батальйон 11-й омбр.

Окремо розслідувачі припускають, що підрозділи 19-ї бригади ЗС РБ форсуватимуть річку Березина на переправі, яку облаштували у Борисівському районі Мінської області.

[ + – ] Військову техніку Білорусі перекидають до кордону з НАТО

Нагадаємо, 13 грудня білоруський лідер Олександр Лукашенко розпорядився провести раптову перевірку боєздатності регулярних військ. Після указу на території республіки було зафіксовано передислокування військової техніки до кордону з Україною.

Двома днями раніше було зафіксовано ще одне перекидання військової техніки армії Білорусі до кордону з Україною.