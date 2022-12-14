У Білорусі сів літак, здатний допомагати РФ наводити на цілі в Україні, — розслідувачі (відео)

Літак А-50У "Сергій Атаянц" приземлився на аеродромі у Мачулищах. Це сталося на тлі раптової перевірки боєздатності військ Білорусі.

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Літак далекого радіолокаційного виявлення та управління Збройних сил РФ Іл-76 А-50У "Сергій Атаянц" прилетів у Білорусь. Повітряний борт призначений для супроводу повітряних і надводних цілей. Про це у середу, 14 грудня, у своєму телеграм-каналі повідомила моніторингова група "Беларускі Гаюн".

"У Білорусь прилетів літак далекого радіолокаційного виявлення та управління: Іл-76 А-50У "Сергій Атаянц" із реєстраційним номером RF-93966", — йдеться в повідомленні.

Моніторингові експерти повідомили, що борт зайшов на посадку на аеродром "Мачулищі" приблизно о 14:27 за київським часом. У публікації наголошується, що цей же літак уже був помічений у сусідній з Україною республіці в лютому 2022 року. Подібний літак з іншим бортовим номером був зафіксований у Білорусі також у липні.

[ + – ] Мачулищі на карті

Борт А-50 може застосовуватися для виявлення та супроводу повітряних і надводних цілей, оповіщення командних пунктів автоматизованих систем управління видів Збройних сил про повітряну та надводну обстановку, застосовуватися для управління літаками винищувальної та ударної авіації при їх наведенні на повітряні, наземні та морські цілі, а також слугувати повітряним командним пунктом.

14 грудня моніторингова група повідомила про перекидання білоруських військ до кордонів Польщі та Литви.

13 грудня білоруський лідер Олександр Лукашенко розпорядився провести раптову перевірку боєздатності регулярних військ. Після указу на території республіки було зафіксовано передислокування військової техніки до кордону з Україною.

Двома днями раніше було зафіксовано ще одне перекидання військової техніки армії Білорусі до кордону з Україною.