"Урали", БМП та бензовози: ЗС РФ перекинули в Білорусь ще 60 одиниць техніки (фото)

За даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн", техніка, яку РФ завозить в Україну, призначається для військ, дислокованих на полігоні "Обуз-Лісновський" у Білорусі.

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Протягом останніх кількох днів на територію Білорусі прибули ще два ешелони з російською технікою. За підрахунками, кількість перевезеної військової техніки становила щонайменше 60 одиниць. Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

8 грудня з міста Чебаркуль (Челябінської області) відправили перший ешелон, 12 грудня він прибув на залізничну станцію Полонка (Барановицький район Брестської області).

Потяг перевіз приблизно 30-40 нових автомобілів "Урал" ЗС РФ.

[ + – ] Танки в Білорусі [ + – ] Танки в Білорусі

Зважаючи на все, вони призначалися для постачання російських військ на полігоні "Обуз-Лісновський", який знаходиться неподалік станції Полонка.

[ + – ] Вантажівки для системи РЕБ [ + – ] Вантажівки для системи РЕБ

Ще один спецпотяг вирушив зі станції Острогозьк (Воронезької області) 11 грудня, а 14 грудня уже прибув на білоруську станцію Полонка.

[ + – ] Військова техніка в Білорусі

Повідомляється, що потяг віз 26 вагонів-платформ із гусеничною та колісною технікою для російських військ:

20 "Уралів";

бензовоз;

4 БМП-2.

[ + – ] Військова техніка в Білорусі

Автори публікації вважають, що техніка другого ешелону також призначалася для постачання ЗС РФ на полігоні "Обуз-Лісновський".

Нагадаємо, що на тлі раптової перевірки білоруських військ у країну прилетів літак, який може допомагати ЗС РФ щодо цілевказування в Україні. За даними розслідувачів, літак А-50У "Сергій Атаянц" здійснив посадку на аеродромі в Мачулищах.

Раніше Фокус повідомляв, що, за словами експерта, українські ППО демонструють майже 100% ефективності. Полковник Роман Світан зазначив, що для підготовки до завдання удару в противника йде приблизно 14 днів — і нової атаки слід очікувати не раніше наступного тижня.