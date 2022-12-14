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Воєнний фокус Російсько-українська війна

"Урали", БМП та бензовози: ЗС РФ перекинули в Білорусь ще 60 одиниць техніки (фото)

Військова техніка в Білорусі
Фото: Міноборони Білорусі | Військова техніка в Білорусі

За даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн", техніка, яку РФ завозить в Україну, призначається для військ, дислокованих на полігоні "Обуз-Лісновський" у Білорусі.

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Протягом останніх кількох днів на територію Білорусі прибули ще два ешелони з російською технікою. За підрахунками, кількість перевезеної військової техніки становила щонайменше 60 одиниць. Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

8 грудня з міста Чебаркуль (Челябінської області) відправили перший ешелон, 12 грудня він прибув на залізничну станцію Полонка (Барановицький район Брестської області).

Потяг перевіз приблизно 30-40 нових автомобілів "Урал" ЗС РФ.

Танки в Білорусі Fullscreen
Танки в Білорусі
Танки в Білорусі Fullscreen
Танки в Білорусі
Танки в Білорусі
Танки в Білорусі

Зважаючи на все, вони призначалися для постачання російських військ на полігоні "Обуз-Лісновський", який знаходиться неподалік станції Полонка.

Вантажівки для системи РЕБ Fullscreen
Вантажівки для системи РЕБ
Вантажівки для системи РЕБ Fullscreen
Вантажівки для системи РЕБ
Вантажівки для системи РЕБ
Вантажівки для системи РЕБ

Ще один спецпотяг вирушив зі станції Острогозьк (Воронезької області) 11 грудня, а 14 грудня уже прибув на білоруську станцію Полонка.

Військова техніка в Білорусі Fullscreen
Військова техніка в Білорусі

Повідомляється, що потяг віз 26 вагонів-платформ із гусеничною та колісною технікою для російських військ:

  • 20 "Уралів";
  • бензовоз;
  • 4 БМП-2.
Військова техніка в Білорусі Fullscreen
Військова техніка в Білорусі

Автори публікації вважають, що техніка другого ешелону також призначалася для постачання ЗС РФ на полігоні "Обуз-Лісновський".

Нагадаємо, що на тлі раптової перевірки білоруських військ у країну прилетів літак, який може допомагати ЗС РФ щодо цілевказування в Україні. За даними розслідувачів, літак А-50У "Сергій Атаянц" здійснив посадку на аеродромі в Мачулищах.

Раніше Фокус повідомляв, що, за словами експерта, українські ППО демонструють майже 100% ефективності. Полковник Роман Світан зазначив, що для підготовки до завдання удару в противника йде приблизно 14 днів — і нової атаки слід очікувати не раніше наступного тижня.