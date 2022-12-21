Танки й "Урали": ЗС РФ у Білорусі перекинули військову техніку до кордонів України

За даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн", танки й інша військова техніка призначені для військ, дислокованих на полігоні "Обуз-Лісновський" у Брестській області, що на кордоні з Україною.

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До прикордонної з Україною Брестської області Білорусі прибув ще один ешелон із військовою технікою ЗС РФ. Кількість перекинутої техніки становила 46 одиниць. Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

20 грудня російську військову техніку, яка була розташована на полігоні "Лепельський", завантажили на залізничній станції "Заслоново" у Вітебській області, звідки ешелон прибув на станцію "Полонка", що поряд із полігоном "Обуз-Лісновський", де дислокуються війська РФ.

За повідомленням спостерігачів, ешелон віз 51 вагон із військовою технікою та постачанням для російських військ:

31 танк Т-72Б3 і Т-80

13 "Уралів"

1 БТР-80

1 гусенична інженерна машина

Крім того, в ешелоні було 3 вантажні вагони зі спорядженням і боєприпасами, а також 2 пасажирські вагони, в яких перевозили 100 осіб особового складу.

Напередодні, 19 грудня, у Вітебській області на платформи завантажили понад 20 танків і близько 16 "Уралів" російських військ. Повідомляється, що кінцевий пункт призначення — місто Слуцьк у Мінській області, що також ближче до українського кордону.

Ще один ешелон перекинули вранці 20 грудня через Шклов Могильовської області.

На спецпоїзді було:

20 БМП-2;

3 бензовози;

7 "Уралів";

мобільний пункт управління зв'язковий (МПВЗ-К) на базі КамАЗ;

4 пасажирські вагони РЗ і 3 вантажні вагони.

Поїзд прибув у Калинковичі Гомельської області.

14 грудня повідомлялося, що на територію Білорусі прибули ще два ешелони з російською технікою. За підрахунками, кількість перевезеної військової техніки становила щонайменше 60 одиниць.

Раніше Фокус писав, що супутникові знімки білоруських полігонів показали нарощування російської військової техніки.