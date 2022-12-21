Угрозы втягивания Беларуси в полномасштабную войну нет — ГУР (видео)

В Главном управлении разведки считают, что Путин и дальше будет использовать Беларусь против Украины, но напасть на этом направлении он не сможет из-за недостаточного количества сил.

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На сегодня не существует угрозы втягивания Беларуси в полномасштабную войну против Украины. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире канала "24".

"Риск того, что Путин и дальше будет использовать Беларусь, ее инфраструктуру, территорию для агрессии против Украины конечно существует. Но сегодня угрозы втягивания Беларуси в полномасштабную наземную операцию нет. И совокупных сил, рашистских и режима Лукашенко, для операции на этом направление сегодня сформировано недостаточно", — завил Юсов.

В главном управлении разведки уверяют, что Военные силы Украины готовы к сценарию вторжения с территории Беларуси. Для этого у военного руководства разработаны соответствующие планы действия. При этом Украина пока не может повлиять на ситуацию со взлетами истребителей с территории Беларуси, однако в будущем это может измениться.

"Мы не бессильные, но сейчас констатируем, что, по крайней мере, в гибридном плане Лукашенко много помогает Путину. И что касается поставки вооружения и, в том числе, тяжелой техники, бронированной, постоянных взлетов МиГ-31 это есть. Не будем забегать вперед, но если придет время, то Украина и на эти вызовы будет вынуждена реагировать", — добавил Юсов.

21 декабря сообщалось, что наемники из российского вооруженного формирования "Группа Вагнера" прибыли на границу Беларуси и Украины для подготовки провокаций. По информации Центра национального сопротивления, боевики могут обстрелять белорусскую территорию, чтобы обвинить в этом ВСУ.

Напомним, 21 декабря беларусские наблюдатели сообщали, что в приграничную с Украиной Брестскую область Беларуси прибыл еще один эшелон с военной техникой ВС РФ. Количество переброшенной техники составило 46 единиц.

Ранее Фокус писал, что спутниковые снимки белорусских полигонов показали наращивание российской военной техники.