Загрози втягування Білорусі в повномасштабну війну немає, — ГУР (відео)

У Головному управлінні розвідки вважають, що Путін і надалі використовуватиме Білорусь проти України, але напасти на цьому напрямі він не зможе через недостатню кількість сил.

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На сьогодні не існує загрози втягування Білорусі в повномасштабну війну проти України. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов у ефірі каналу "24".

"Ризик того, що Путін і далі використовуватиме Білорусь, її інфраструктуру, територію для агресії проти України, звичайно, існує. Але сьогодні загрози втягування Білорусі в повномасштабну наземну операцію немає. І сукупних сил, рашистських і режиму Лукашенка, для операції на цьому напрямі сьогодні сформовано недостатньо", — завив Юсов.

У головному управлінні розвідки запевняють, що Військові сили України готові до сценарію вторгнення з Білорусі. Для цього у військового керівництва розроблені відповідні плани дії. Водночас Україна поки що не може вплинути на ситуацію зі злетами винищувачів із території Білорусі, проте в майбутньому це може змінитися.

"Ми не безсилі, але зараз констатуємо, що принаймні в гібридному плані Лукашенко багато допомагає Путіну. І щодо постачання озброєння і, зокрема, важкої техніки, броньованої, постійних зльотів МіГ-31 — це є. Не забігатимемо вперед, але якщо настане час, то Україна й на ці виклики буде змушена реагувати", — додав Юсов.

21 грудня повідомлялося, що найманці з російського збройного формування "Група Вагнера" прибули на кордон Білорусі й України для підготовки провокацій. За інформацією Центру національного спротиву, бойовики можуть обстріляти білоруську територію, аби звинуватити в цьому ЗСУ.

Нагадаємо, 21 грудня білоруські спостерігачі повідомляли, що до прикордонної з Україною Брестської області Білорусі прибув ще один ешелон із військовою технікою ЗС РФ. Кількість перекинутої техніки становила 46 одиниць.

Раніше Фокус писав, що супутникові знімки білоруських полігонів показали нарощування російської військової техніки.