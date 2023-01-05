Более 300 млрд евро: в Эстонии хотят передать замороженные российские активы Украине

Глава МИД Эстонии заявил о намерении создать механизм компенсации ущерба, нанесенного Украине в результате агрессии РФ.

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В четверг, 29 декабря кабинет министров Эстонии поставил перед Министерствами юстиции и иностранных дел задачу проработать правовую сторону вопроса передачи Украине замороженных российских активов. Об этом сообщает эстонская общественная телерадиокомпания ERR.

В публикации говорится о том, что вопрос использования российских средств в качестве компенсации для Украины рассматривается уже давно. Однако по словам министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, на данный момент замороженные ресурсы РФ находятся в "подвешенном состоянии".

Речь идет о 300 миллиардах евро резервов российского Центробанка. Кроме того, страны Европейского союза, в том числе и Эстония, заморозили около 19 миллиардов евро, принадлежащих российским олигархам.

Урмас Рейнсалу считает, что политики должны разработать правовую основу для дальнейшего использования этих денег для послевоенного восстановления Украины.

"Заморозка означает, что имущество, скажем так, стоит. Образно говоря, находится в подвешенном состоянии", — констатировал Рейнсалу.

По словам министра, подобный шаг мог бы существенно ослабить Российскую Федерацию. Глава МИД Эстонии отметил, что отчуждение имущества в ЕС возможно при соответствующем решении суда и добавил, что с политической точки зрения это "крайне необходимо" сделать.

"Международное правило заключается в том, что сторона причинившая ущерб должна его компенсировать. То есть нужно создать механизм компенсации", — заявил Рейнсалу.

Предполагается, что правительство получит конкретный список предложений по данному вопросу в течение следующего месяца.

Напомним, что по мнению вице-канцлера Министерства иностранных дел Эстонии Мярт Вольмер, предложение Украины исключить РФ из Совета безопасности ООН, озвученное 26 декабря, не найдет поддержки в большинстве стран.

Фокус также писал, что по словам спикера Минобороны Эстонии Таави Лаасика, новая волна мобилизации в РФ будет слабее предыдущей. Об этом сообщили в ERR 2 января.