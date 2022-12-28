Идея Украины исключить РФ из Совбеза ООН не имеет поддержки, — МИД Эстонии

Государств, считающих, что РФ занимает свое место в Совбезе ООН незаконно, слишком мало. Даже если дело дойдет до голосования за исключение, РФ его заблокирует, заявили в эстонском МИД.

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В мире мало государств, которые разделяют стремление Украины исключить РФ из Совета безопасности ООН, тратить время на этот процесс нецелесообразно. Об этом заявил вице-канцлер Министерства иностранных дел Эстонии Мярт Вольмер, передает издание ERR.

По словам чиновника, Эстония активно поддерживает Украину на фоне российской агрессии, в том числе и в вопросе исключения РФ из состава Совбеза ООН, однако "очень большой международной поддержки у Украины по этому вопросу, к сожалению, нет".

Вольмер добавил, что рассмотрение вопроса об исключении РФ из Совбеза было бы возможно, если бы значительное количество государств разделяло идею Украины о том, что РФ после распада СССР получила этот статус незаконно.

"Государств, которые бы полагали, что это возможно и необходимо, по сути, нет", — добавил дипломат.

Представитель МИД Эстонии назвал стремление Украины исключить РФ из Совбеза ООН "не очень реализуемым" и не стоящим времени, но даже если дело дойдет до голосования по этому вопросу, Россия бы его заблокировала. Это одна из причин, почему большинство государств не воспринимает этот сценарий реалистичным.

"России скорее следует препятствовать там, где это на самом деле осуществимо, где этому есть определенная поддержка, где мы сможем отодвинуть ее от процессов принятия решений в мире", — сказал Вольмер.

Напомним, 26 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба украинские дипломаты стали авторами инициативы, призванной лишить РФ места в Совете безопасности ООН. МИД также пытается добиться исключения России из самой организации.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в свою очередь указал, что Россия незаконно заняла место в Совбезе ООН.