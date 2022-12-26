"Узурпатор места СССР": Украина инициировала исключение РФ из ООН

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, РФ незаконно занимает место постоянного члена Совбеза ООН, так как не прошла установленную процедуру. После распада Союза табличку "СССР" просто заменили на РФ".

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Украинские дипломаты стали авторами инициативы, призванной лишить РФ места в Совете безопасности ООН. МИД также пытается добиться исключения России из самой Организации. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook.

"Россия – узурпатор места Советского Союза в Совбезе ООН. Сегодня мы сделали важный шаг", — написал Кулеба, пояснив, что украинские дипломаты на официальном уровне подробно и аргументированно изложили свою позицию и объяснили, почему пребывание РФ в Совбезе ООН и организации в целом нелегитимно.

"Мы предоставили подробные доказательства того, как 31 год назад российская делегация, по сути, просто оккупировала кресло СССР в СБ ООН — государства, которое на тот момент прекратило свое существование — без уставных оснований на это", — отметил дипломат.

По его словам, представители Кремля попросту заменили название таблички — "СССР" на "Российская Федерация".

Глава МИД Украины назвал это грубым нарушением пункта 2 статьи 4 Устава ООН, который описывает единственно возможную законную процедуру получения членства в Организации.

На протяжении 30 лет это обстоятельство предпочитали не замечать. Но, несмотря на противодействие РФ и других, Украина не будет мириться с таким подлогом, пояснил дипломат.

"Заявление МИД Украины о нелегитимности пребывания Российской Федерации в Совете Безопасности ООН и Организации Объединенных Наций в целом" уже обнародовано на сайте украинского МИДа.

Кулеба напомнил, что начиная с 1991 года РФ пользовалась правом вето в Совбезе ООН в 31 случае — вдвое больше, чем любой другой постоянный член Совбеза, и, по его словам, это лишь вопрос времени, когда действия РФ разрушат всю систему ООН.

Украина призывает страны ООН лишить РФ статуса постоянного члена Совбеза ООН и вообще исключить из ООН страну агрессора. В ноябре, на заседании Организации, президент Украины Владимир Зеленский выступил за то, чтобы отозвать у РФ право вето, объяснив, что одно из кресел в Совбезе "до сих пор оккупировано".

По данным Foreign Policy, американские законодатели, представляющие Хельсинкскую комиссию Конгресса, вынесли на рассмотрение резолюцию с призывом к администрации Джо Байдена инициировать процесс исключения России из Совбеза ООН.

В резолюции говорится о "вопиющих нарушениях" Устава Организации, в частности о попытке незаконной аннексии части территории Украины, преступлениях против граждан Украины, угрозе ядерным оружием и прочих действиях, ставящих под сомнение право РФ на постоянное членство в Совете безопасности ООН.

Напомним, что МИД Украины пообещал официально поставить вопрос об исключении РФ из Совбеза ООН. По словам главы внешнеполитического ведомства, на Западе уже думают о будущем России после ее поражения в войне с Украиной.

Ранее Фокус сообщал, что петиция за исключение России из ООН набрала более 200 000 голосов. Авторы инициативы попросили ООН предоставить документы, на основании которых РФ стала постоянным членом Совбеза ООН, а равно и самой Организации.