"Узурпатор місця СРСР": Україна ініціювала виключення РФ із ООН

За словами глави МЗС України Дмитра Кулеби, РФ незаконно посідає місце постійного члена Ради Безпеки ООН, оскільки не пройшла встановленої процедури. Після розпаду Союзу табличку "СРСР" просто замінили на РФ".

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Українські дипломати стали авторами ініціативи, покликаної позбавити РФ місця у Раді Безпеки ООН. МЗС також намагається домогтися виключення Росії із самої Організації. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Facebook.

"Росія — узурпатор місця Радянського Союзу в Радбезі ООН. Сьогодні ми зробили важливий крок", — написав Кулеба, пояснивши, що українські дипломати на офіційному рівні докладно та аргументовано виклали свою позицію і пояснили, чому перебування РФ у Раді Безпеки ООН та організації загалом нелегітимне.

"Ми надали детальні докази того, як 31 рік тому російська делегація, по суті, просто окупувала крісло СРСР у РБ ООН — держави, яка на той момент припинила своє існування — без жодних статутних підстав на це", — зазначив дипломат.

За його словами, представники Кремля просто замінили назву таблички — "СРСР" на "Російська Федерація".

Глава МЗС України назвав це грубим порушенням пункту 2 статті 4 Статуту ООН, який описує єдину можливу законну процедуру набуття членства в Організації.

Протягом 30 років цю обставину воліли не помічати. Але, попри протидію РФ та інших, Україна не миритиметься з такою фальсифікацією, пояснив дипломат.

"Заява МЗС України про нелегітимність перебування Російської Федерації у Раді Безпеки ООН та Організації Об'єднаних Націй загалом" вже оприлюднена на сайті українського МЗС.

Кулеба нагадав, що починаючи з 1991 року РФ користувалася правом вето в Раді Безпеки ООН у 31 випадку — вдвічі більше, ніж будь-який інший постійний член Ради Безпеки, і, за його словами, це лише питання часу, коли дії РФ зруйнують всю систему ООН.

Україна закликає країни ООН позбавити РФ статусу постійного члена Ради Безпеки ООН та взагалі виключити з ООН країну агресора. У листопаді, на засіданні Організації, президент України Володимир Зеленський виступив за те, щоб відкликати у РФ право вето, пояснивши, що одне з крісел у Раді Безпеки "досі окуповане".

За даними Foreign Policy, американські законодавці, які представляють Гельсінську комісію Конгресу, винесли на розгляд резолюцію із закликом до адміністрації Джо Байдена ініціювати процес виключення Росії із Ради Безпеки ООН.

У резолюції йдеться про "кричущі порушення" Статуту Організації, зокрема про спробу незаконної анексії частини території України, злочини проти громадян України, погрозу ядерною зброєю та інші дії, що ставить під сумнів право РФ на постійне членство в Раді Безпеки ООН.

Нагадаємо, що МЗС України пообіцяло офіційно поставити питання про виключення РФ із Ради Безпеки ООН. За словами глави зовнішньополітичного відомства, на Заході вже думають про майбутнє Росії після її поразки у війні з Україною.

Раніше Фокус повідомляв, що петиція за виключення Росії з ООН набрала понад 200 тисяч голосів. Автори ініціативи попросили ООН надати документи, на підставі яких РФ стала постійним членом Ради Безпеки ООН, а також і самої Організації.