Украина поднимет вопрос об исключении России из Совбеза ООН, – Кулеба

По словам главы МИД, на Западе уже думают о будущем России после ее проигрыша в войне с Украиной. Страна-агрессор не должна угрожать миру и безопасности.

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Украина официально поднимет вопрос исключения России из Совета безопасности ООН 26 декабря. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире единого телемарафона.

"Мы официально выступим с такой позицией. У нас вопрос очень простой: имеет ли право Россия оставаться постоянным членом Совета безопасности ООН и быть в ООН вообще? У нас есть убедительный и аргументированный ответ — нет, не имеет", — отметил министр.

[ + – ] Кулеба заявил, что Запад отправит ВСУ любое оружие

Глава МИД уверен, что на Западе уже ставят вопрос о будущем России после ее проигрыша в войне с Украиной — чтобы она не угрожала миру и безопасности.

Данную тему, по его словам, еще не обсуждают на пресс-конференциях лидеры стран и правительств. Представители власти уровнем ниже уже поднимают этот вопрос, заметил он.

Кулеба высоко оценил результаты поездки президента Украины Владимира Зеленского в США и его встречу с Джо Байденом. После этого визита можно ожидать поставок Украине любого нужного оружия, заявил чиновник.

[ + – ] Кулеба высоко оценил результаты поездки Зеленского в США

"Если суммировать то, что звучит сейчас в кулуарах не только в Вашингтоне, но и в других столицах, можно сделать вывод, что все нужное оружие будет — это только вопрос времени", — сказал глава украинской дипломатии.

Задержку в отправке с оружием он пояснил логистическими, политическими и психологическими причинами.

"С этими причинами надо работать, и мы работаем. Поставки любого оружия — это сложная техническая и логистическая операция. Мы вместе с коллегами из других ведомств занимаемся этими деталями. У меня точно есть ощущение, что никаких табу в вопросах поставок оружия нет", — подытожил Кулеба.

Напомним, что глава Евросовета Шарль Мишель 23 декабря выступил за создание механизма о приостановке членства РФ в Совете безопасности ООН. После начала полномасштабной войны в Украине концепт Совбеза "сильно барахлил", отметил Мишель.

В Белом доме 16 декабря сказали, что пока не видят возможности для исключения России из Совбеза ООН и изменения правил этой организации.

Демократ Стив Коэн и республиканец Джон Уилсон уже призывали Байдена добиться исключения России из Совета Безопасности ООН. Пребывание страны-агрессора в составе организации нарушает ее цели и принципы, убеждены конгрессмены.