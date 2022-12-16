"Мы бы немедленно приступили": у Байдена рассказали, будут ли исключать РФ из Совбеза ООН

В администрации Байдена заявили, что хотят привлечь Россию к ответственности при помощи санкций, а также изолировав ее в международных организациях.

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Спикер Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что на данный момент Соединенные Штаты не видят возможности для исключения России из Совета безопасности ООН и изменения правил функционирования Организации объединенных наций. Об этом она заявила во время брифинга.

По ее словам, Вашингтон сейчас сосредоточен на том, чтобы изолировать Российскую Федерацию и в международных организациях. Кроме того, администрация президента США Джо Байдена хочет привлечь РФ к ответственности посредством санкций.

"Если бы существовал способ исключить Россию из Совета безопасности ООН, мы бы немедленно приступили к этому", — заявила Жан-Пьер.

[ + – ] Брифинг Карин Жан-Пьер (смотреть с 1 час 25 минут)

Ранее в Конгрессе США попросили президента Байдена добиться исключения России из Совбеза ООН. Так, требование выдвинули конгрессмен-демократ от штата Теннеси Стив Коэн и республиканец Джон Уилсон из Южной Каролины.

"Пребывание России СБ ООН нарушает цели и принципы этой организации. Кремль развязал незаконную, преднамеренную и жестокую войну против Украины, ее войска совершили чудовищные зверства против безоружных гражданских — грабежи, пытки, изнасилования, казни, разрушение целых городов и другое", — говорится в тексте документа, который был вынесен на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США.

Совбез ООН

Орган Организации объединенных наций, на который возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Постоянными членами являются США, Россия, Китай, Великобритания, Франция. Постоянные члены совбеза ООН имеют "право вето". С его помощью они могут отвергать любой проект содержательной резолюции Совета Безопасности ООН, вне зависимости от уровня поддержки.

Ранее Фокус писал, что Reuters сообщил, что ЕС согласовал девятый пакет санкций против РФ. По данным источников журналистов, новые ограничения будут доработаны к полудню 16 декабря. Для формализации требуется так называемая письменная процедура.

Еще напомним, что СМИ выяснили, что США хотят расширить военную помощь для Украины из-за возможного наступления РФ на Киев. Журналисты пишут, что в США планируют передать Украине небольшие авиабомбы, которые могут поражать цели на расстоянии в 160 километров.