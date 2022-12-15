ЕС согласовал девятый пакет санкций против РФ, – Reuters

По данным источников журналистов, новые ограничения будут доработаны к полудню 16 декабря. Для формализации требуется так называемая письменная процедура.

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В четверг, 15 декабря, правительства стран Европейского союза согласовали 9-й пакет санкций против России в связи с масштабным военным вторжением в Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Пакет будет доработан к полудню следующего дня, 16 декабря, посредством того, что в ЕС называют "письменной процедурой".

"Санкции согласованы. Письменная процедура — до полудня завтрашнего дня", — сообщил один из европейских дипломатов.

Вместе с тем, такие страны ЕС, как Польша и Литва пытались блокировать это решение из-за опасений, что оно может оказаться на руку российским олигархам, связанным с бизнесом с удобрениями.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что российские олигархи могут воспользоваться лазейками, чтобы обойти ограничения.

Прежде согласование новых санкций было поставлено на паузу из-за споров о том, стоит ли ЕС облегчить экспорт российских удобрений в европейских портах, даже несмотря на то, что производящие их заводы принадлежат подсанкционным олигархам.

Напомним, что США ввели ограничения в отношении российского миллиардера Потанина и нескольких чиновников. Из первой десятки богатейших людей РФ. Санкции не затронули только интересы бизнесмена и политика Михаила Прохорова.

Ранее Фокус сообщал, что власти Канады возобновили санкции против турбин для "Серверного потока-1". Канадское правительство заявило, что в планах Путина не было полноценного возобновления работы газопровода.