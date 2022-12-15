ЄС погодив дев'ятий пакет санкцій проти РФ, – Reuters

За даними джерел журналістів, нові обмеження буде доопрацьовано до полудня 16 грудня. Для формалізації потрібна так звана письмова процедура.

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У четвер, 15 грудня, уряди країн Європейського союзу погодили 9-й пакет санкцій проти Росії у зв'язку із масштабним військовим вторгненням в Україну. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела у дипломатичних колах.

Пакет буде доопрацьовано до полудня наступного дня, 16 грудня, через те, що в ЄС називають "писемною процедурою".

"Санкції погоджено. Письмова процедура — до полудня завтрашнього дня", — повідомив один із європейських дипломатів.

Водночас такі країни ЄС, як Польща та Литва намагалися блокувати це рішення через побоювання, що воно може виявитися на руку російським олігархам, пов'язаним з бізнесом із добривами.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що російські олігархи можуть скористатися лазівками, щоб уникнути обмеження.

Насамперед узгодження нових санкцій було поставлене на паузу через суперечки про те, чи варто ЄС полегшити експорт російських добрив у європейських портах, навіть незважаючи на те, що заводи, що їх виробляють, належать підсанкційним олігархам.

Нагадаємо, що США ввели обмеження щодо російського мільярдера Потаніна та кількох чиновників з першої десятки найбагатших людей РФ. Санкції не торкнулися лише інтересів бізнесмена та політика Михайла Прохорова.

Раніше Фокус повідомляв, що влада Канади відновила санкції проти турбін для "Серверного потоку-1". Канадський уряд заявив, що у планах Путіна не було повноцінного поновлення роботи газопроводу.