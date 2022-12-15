"Залишився лише один": у США наклали санкції на мільярдера Потаніна та кількох чиновників

Серед першого десятка найбагатших людей Росії західні санкції не торкнулися лише бізнесмена та політика Михайла Прохорова.

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Сполучені Штати Америки наклали санкції на російського мільярдера Володимира Потаніна, віцепрем'єра РФ Андрія Білоусова, а також на губернаторів кількох областей Російської Федерації. Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства фінансів США.

Санкції США також поширилися на членів родини Потаніна. У списку вказані імена його дружини та дочки. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну на мільярдера наклали персональні обмеження у Канаді та Великій Британії.

У 2020 році Forbes визнав бізнесмена Володимира Потаніна найбагатшим російським підприємцем. Його статки оцінили в 19,7 мільярдів доларів. У 2022 році його компанія "Інтеррос" придбала акції холдингу "TCS Group", який раніше належав Олегу Тинькову.

На сьогодні у десятці найбагатших громадян Росії залишився лише один мільярдер, якого не торкнулися західні санкції. Йдеться про Михайла Прохорова, котрий посідає десяте місце в рейтингу Forbes.

Перший заступник глави уряду Російської Федерації Андрій Білоусов раніше зазнавав санкцій з боку України у зв'язку з військовою агресією РФ. З липня 2022 року Білоусов також перебуває під санкціями ЄС.

В оновленому списку санкцій також значаться губернатор Курської області Роман Старовойт, губернатор Челябінської області Олексій Текслер, губернатор Красноярської області Олександр Усс, губернатор Московської області Андрій Воробйов, губернатор Брянської області Олександр Богомаз, голова Калінінградської області Антон Аліханов та інші російські чиновники.

Нагадаємо, що на думку постійного представника Росії у Раді безпеки ООН Василя Небензні, санкції США та ЄС є "інструментом примусу неугодних і незгодних". Він також заявив, що обмеження з боку західних країн наближають Європу до "межі конфронтації".

Фокус також писав, що Печерський суд заарештував кілька готелів на території України, які належать російським громадянам. За версією слідства, є ознаки того, що цю нерухомість було отримано росіянами внаслідок протизаконної діяльності.

Ще ми писали, що в США запровадили санкції проти голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка за здирництво та хабарництво. Його також звинувачують у втручання у судові й інші процеси країни.