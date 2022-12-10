"Вимагав хабарі": США наклали санкції на голову окружного адмінсуду Києва Павла Вовка

У Держдепі США повідомили, що санкції також запроваджено проти членів родини Вовка. Рішення було ухвалено відповідно до закону Магнітського.

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Державний департамент Сполучених Штатів запровадив санкції проти голови Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павла Вовка за здирництво та хабарництво, а також за втручання у судові та інші процеси держави. Про це йдеться на сайті Держдепу США.

Повідомляється, що санкції також було введено проти двох членів його сім'ї. Щоправда, про кого конкретно йдеться, не уточнюється.

"Відповідно до розділу 7031(c) Державний департамент притягує Вовка до відповідальності за вимагання хабарів в обмін на втручання у судові та інші публічні процеси. У рамках цієї дії також призначаються два найближчі члени сім'ї", — сказано в повідомленні.

Справи, до яких причетний Павло Вовк

Глава ОАСК фігурує у справі "плівок Вовка", оприлюднених Національним антикорупційним бюро ще у 2019 році. Слідство вважає, що голова та деякі судді ОАСК організували винесення свідомо неправосудних судових рішень та втрутилися у діяльність судових органів з метою створення штучних перешкод у роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Ціль цих дій — уникнути обов'язкового кваліфікаційного оцінювання, встановленого законом для служителів Феміди.

Потім уже 2020 року Вовк заявив, що директор НАБУ Артем Ситник організував приплачену кампанію з очорнення керівництва ОАСК.

"Де-факто іноземний сценарій у всій своїй красі, і не бачить це лише той, хто не хоче бачити", — заявив Вовк.

4 листопада 2022 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) дозволив примусово навести Вовка.

Закон Магнітського

Санкції було запроваджено у рамках так званого "закону Магнітського". Цей закон чи акт було ухвалено у США у грудні 2012 року. Він запроваджує персональні санкції щодо осіб, відповідальних за порушення прав людини та принципу верховенства права. Названий на ім'я російського аудитора Сергія Магнітського, який помер у в'язниці РФ.

Раніше Фокус писав, що США ввели санкції проти РФ за використання іранських дронів в Україні. Під обмеження Вашингтона потрапили установи, відповідальні за купівлю та застосування іранських БПЛА у ході війни, зокрема ВКС РФ.

Ще нагадаємо, що США погодили військову допомогу для України на $275 млн. За інформацією Міноборони США, ЗСУ також отримають боєприпаси для HIMARS та 80 тисяч снарядів 155 мм. Передбачено постачання вантажних всюдиходів HMMWV та медичного обладнання.