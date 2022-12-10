"Требовал взятки": США наложили санкции на главу окружного админсуда Киева Павла Вовка

В Госдепе США сообщили, что санкции также введены против членов семьи Вовка. Решение было принято в соответствии с законом Магнитского.

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Государственный департамент Соединенных Штатов ввел санкции против главы Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павла Вовка за вымогательство и взяточничество, а также за вмешательство в судебные и прочие процессы государства. Об том сказано на сайте Госдепа США.

Сообщается, что санкции также были введены против двух членов его семьи. Правда, о ком конкретно идет речь, не уточняется.

"В соответствии с разделом 7031(c) Государственный департамент привлекает Вовка к ответственности за вымогательство взяток в обмен на вмешательство в судебные и другие публичные процессы. В рамках этого действия также назначаются два ближайших члена семьи", — сказано в сообщении.

Дела, к которым причастен Павел Волк

Глава ОАСК фигурирует в деле "пленок Волка", обнародованных Национальным антикоррупционным бюро еще в 2019 году. Следствие считает, что председатель и некоторые судьи ОАСК организовали вынесения заведомо неправосудных судебных решений и вмешались в деятельность судебных органов с целью создания искусственных препятствий в работе Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Цель этих действий — избежать обязательного квалификационного оценивания, установленного законом для служителей Фемиды.

Затем уже в 2020 году Вовк заявил, что директор НАБУ Артем Сытник организовал приплаченную кампанию по очернению руководства ОАСК.

"Де-факто иностранный сценарий во всей своей красе, и не видит это лишь тот, кто не хочет видеть", — заявил Вовк.

4 ноября 2022 года Высший антикоррупционный суд (ВАКС) разрешил принудительно привести Вовка.

Закон Магнитского

Санкции были введены в рамках так называемого "закона Магнитского". Этот закон или акт был принят в США в декабре 2012 года. Он вводит персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права. Назван по имени скончавшегося в тюрьме РФ российского аудитора Сергея Магнитского.

Ранее Фокус писал, что США ввела санкции против РФ за использование иранских дронов в Украине. Под ограничения Вашингтона попали учреждения, ответственные за покупку и применение иранских БПЛА в ходе войны, в том числе ВКС РФ.

Еще напомним, что США согласовали военную помощь для Украины на $275 млн. По информации Минобороны США, ВСУ также получат боеприпасы для HIMARS и 80 тысяч снарядов 155 мм. Предусмотрены поставки грузовых вездеходов HMMWV и медицинского оборудования.