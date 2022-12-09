США ввела санкции против РФ за использование иранских дронов в Украине: кого это коснется

Под ограничения Вашингтона попали учреждения, ответственные за покупку и применение иранских БПЛА в ходе войны, в том числе ВКС РФ.

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Соединенные Штаты вводят санкции против Воздушно-космических сил России (ВКС РФ) и других учреждений государства-агрессора за их причастность к закупке у Ирана технологий по производству беспилотников в обход закона, а также применения БПЛА по мирным украинским городам. Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщил координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета безопасности Белого дома Джон Кирби, передает Bloomberg.

"Сегодня мы объявляем о введении санкций против трех российских учреждений, которые были в авангарде процесса приобретения и применения иранских беспилотников", — отметил представитель Белого дома.

По словам Кирби, в перечень подсанкционных организаций вошли Воздушно-космические силы РФ, как бенефициар российско-иранского соглашения о поставках БПЛА, а также 924-й государственный центр беспилотной авиации РФ, который отправлял своих сотрудников в Иран для обучения на дронах. В то же время представитель Вашингтона не сообщил, какая третья организация попала под американские ограничения.

Кирби добавил, что на данный момент Вашингтон оценивает возможности введения ограничений против Ирана в плане экспорта, чтобы прекратить доступ технологий в эту страну.

Напомним, данные CIT свидетельствуют о том, что у вооруженных сил РФ, вероятно, закончились иранские беспилотники Shahed-136, получившие в самой России название "Герань-2".

Также мы писали, что ВСУ уже научились сбивать Shahed-136 с помощью систем ПВО, РЭБ и даже обычного стрелкового оружия.