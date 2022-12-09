США ввела санкції проти РФ за використання іранських дронів в Україні: кого це торкнеться

Під обмеження Вашингтона потрапили установи, відповідальні за купівлю та застосування іранських БПЛА під час війни, зокрема ПКС РФ.

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Сполучені Штати вводять санкції проти Повітряно-космічних сил Росії (ПКС РФ) та інших установ держави-агресора за їхню причетність до закупівлі у Ірану технологій з виробництва безпілотників в обхід закону, а також застосування БПЛА у мирних українських містах. Про це у п'ятницю, 9 грудня, повідомив координатор з питань стратегічних комунікацій Ради безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Bloomberg.

"Сьогодні ми оголошуємо про запровадження санкцій проти трьох російських установ, які були в авангарді процесу придбання та застосування іранських безпілотників", — зазначив представник Білого дому.

За словами Кірбі, до переліку підсанкційних організацій увійшли Повітряно-космічні сили РФ як бенефіціар російсько-іранської угоди про постачання БПЛА, а також 924-й державний центр безпілотної авіації РФ, який відправляв своїх співробітників до Ірану для навчання на дронах. Водночас, представник Вашингтона не повідомив, яка третя організація потрапила під американські обмеження.

Кірбі додав, що нині Вашингтон оцінює можливості введення обмежень проти Ірану щодо експорту, щоб припинити доступ технологій до цієї країни.

Нагадаємо, дані CIT свідчать про те, що у збройних сил РФ, ймовірно, закінчилися іранські безпілотники Shahed-136, які отримали в Росії назву "Герань-2".

Також ми писали, що ЗСУ вже навчилися збивати Shahed-136 за допомогою систем ППО, РЕБ і навіть звичайної стрілецької зброї.