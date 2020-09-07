Судья Вовк обвинил Сытника в проплаченной иностранной кампании против ОАСК

Глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк назвал недавние заявления директора Национального антикоррупционное бюро Артема Сытника проплаченной кампанией по очернению руководства ОАСК.

Как передает издание "Лига.Новости", таким образом судья Вовк отреагировал на слова Сытника о том, что фигуранты дела Окружного админсуда Киева влияют на Конституционный суд.

"Эти и другие высказывания – часть проплаченной информационной кампании нелегитимного чиновника, который в очередной раз пытается показать свою "эффективность". Де-факто иностранный сценарий во всей своей красе, и не видит это лишь тот, кто не хочет видеть", – сообщил изданию глава ОАСК.

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Кроме того, в своем комментарии "Лиге", Павел Вовк назвал заявление Сытника о связи ОАСК и КСУ и остальные обвинения "чушью", которая "лопнет как мыльный пузырь". Сообщается также, что Вовк намерен доказать свою позицию в правовом поле.

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Ранее Вовк уже совершал подобные высказывания в сторону Нацбюро и его главы.

"Как оценивать информационные атаки и вбросы со стороны НАБУ и его легиона бродячих активистов о якобы вручении мне подозрения, розыске и прочем? Кто понесет ответственность? Возможно, лицо, вопреки решения Конституционного Суда считающее себя Директором НАБУ?", – написал Вовк у себя в Facebook во вторник, 1 сентября.

Напомним, 28 августа Конституционный суд Украины постановил, что назначение Сытника директором НАБУ было незаконным. В ответ Нацбюро обвинило судей в политическом характере дела, отметив, что решение не означает автоматического увольнения Артема Сытника. Кроме того глава НАБУ связал это решение Конституционного суда с делом "пленок ОАСК".