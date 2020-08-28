КСУ признал незаконным назначение Сытника главой НАБУ в 2015-ом году

Неконституционным признали указ Петра Порошенко, подписанный в апреле 2015 года. По мнению суда, все эти пять лет глава НАБУ находился на своем посту не благодаря, а вопреки законодательству Украины.

Конституционный суд Украины признал неконституционным указ бывшего президента Петра Порошенко о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро.

Такое решение Большая палата КСУ приняла на заседании сегодня, 28 августа, передает "Укринформ".

"Указ о назначении Артема Сытника признан неконституционным", – сообщили агентству свои источники в КСУ.

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Напомним, еще в мае этого года в Конституционный суд поступило представление от более чем 50-ти народных депутатов по поводу конституционности Указа Порошенко о назначении Сытника директором НАБУ. В июле Большая палата КС взялась за рассмотрение дела.

В представлении отмечалось, что указ, подписанный Петром Порошенко в апреле 2015 года, является незаконным потому, что в Конституции Украины не прописано полномочие главы государства назначать директора НАБУ.

Изменения в основной закон, которые предоставляли президенту права назначать директоров ГБР и НАБУ, Конституционный суд завернул еще в декабре 2019 года.

Напомним, недавно Верховная Рада отправила на доработку законопроект, позволяющий уволить Сытника с поста главы НАБУ. Ранее мы собрали все, что известно о попытке подкупа руководства НАБУ и САП, Артема Сытника и Назария Холодницикого.