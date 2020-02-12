Сытник связывает попытку его увольнения с делами Приватбанка и "рюкзаков"

Директор НАБУ также считает нелегитимным проект постановления об его отставке

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник назвал нелегитимной попытку его уволить. Об этом он сказал в интервью Liga.net.

"То, что сейчас происходит, связано с так называемым "делом рюкзаков", которое, к сожалению, прокуратура закрыла, а также с делом Приватбанка, которое с недавних пор передано в НАБУ. Вот две ключевые причины. Единственное, что для меня непонятно, почему это делается таким нецивилизованным способом. Бегают депутаты, относящиеся к определенным политическим кругам, собирают подписи и подталкивают других депутатов к совершению откровенно нелегитимного действия", – заявил Сытник.

Он напомнил, что его досрочное увольнение Верховной Радой возможно фактически только в одном случае – после негативного вывода аудиторской комиссии.

Однако ст. 6 закона о НАБУ, как условие для начала рассмотрения парламентом вопроса об увольнении с должности директора, предусматривает инициативу не менее, чем трети народных депутатов Украины от ее конституционного состава (то есть 150 человек).

216 народных депутатов 7 февраля внесли в Верховную Раду проект постановления №3039 об увольнении директора НАБУ. В пояснительной записке к нему говорится, что хотя наложение административного взыскания за совершение коррупционного правонарушения не предусмотрено в законе о НАБУ как основание для увольнения Верховной Радой директора агентства, "это обстоятельство свидетельствует о возможности увольнения Сытника из-за несоответствия его минимальным профессиональным и моральным критериям директора НАБУ". Кроме того, увольнение Сытника необходимо "в целях обеспечения доверия как к НАБУ, которое, не может возглавлять лицо с коррупционным опытом, так и к государству в целом, в котором доверие граждан к институтам власти не может разрушаться из-за безнаказанности и пребывания на высокой должности в антикоррупционном органе лица, причастна к коррупции".

Ранее послы стран "Большой семерки" (G7) заявляли, что назначение и увольнение руководства НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры должно происходить в соответствии с действующим законодательством.

Как ранее сообщал Фокус: