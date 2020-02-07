Аваков ответил Сытнику за "дело рюкзаков": Я привык прощать дураков

По словам министра МВД, Сытник "ищет повод оправдать свою коррупцию, обвиняя других"

Министр внутренних дел Арсен Аваков отреагировал на слова директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника о том, что администиративное дело, из-за которого директор НАБУ попал в реестр коррупционеров, – это месть за "дело рюкзаков". По его словам, Сытник "ищет повод оправдать свою коррупцию, обвиняя других".

Об этом министр МВД написал в Twitter.

В своем микроблоге Аваков перешел на личности, употребляя в частности слова "дурак" и "идиот".

"Начальник НАБУ, коррупционер из реестра – ищет повод оправдать своё неоплаченное пьянство, обвиняя кого угодно, кроме себя. За свою жизнь я привык прощать дураков. Так легче не погружаться в их грязь", – написал Аваков.

В своем сообщении Аваков также дал ряд "советов" Сытнику, что надо сделать, чтобы его посчитали "идиотом", и за это пожалели.

"Даже могу дать советы:

Возбудить пару тройку фейковых дел самому. Написать в ДБР, что министр заставлял его пить дорогой алкоголь и не платить за него. Написать в американское посольство, что это не он заявлял о поддержке Хилари против Трампа. А его заставили. Написать в спортлото.

Тогда все поймут – идиот. А идиотов – жалко, им надо помогать", – разразился Аваков.

Артем Сытник на брифинге сообщил, что намерен обжаловать в Европейском суде по правам человека штраф за отдых, благодаря которому он оказался в реестре лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения. По его словам, административное дело в отношении него – продолжение истории с рюкзаками от министра, который "жаждет мести".

Как ранее сообщал Фокус:

Директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника внесли в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией нарушения.