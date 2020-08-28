В Нацбюро заявили, что если президент не имел права назначать главу НАБУ, то значит и увольнять его он тоже права не имеет, в связи с чем Сытник остается.

В Национальном антикоррупционном бюро ответили на решение Конституционного суда о незаконности назначения Артема Сытника на его должность указом Петра Порошенко в 2015 году.

Постановление КСУ еще не означает прекращение полномочий Сытника на должности директора, сообщили в НАБУ журналистам "РБК-Украина".

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"Мы считаем что решение (КСУ, – ред.) не имеет обратной силы. Чтобы уволить Артема Сергеевича нужно указ президента. Но если он не имеет права назначать, значит и не имеет права увольнять", – сказал первый замглавы Сытника Гизо Углава.

Напомним, сегодня, 28 августа Конституционный суд Украины постановил, что назначение Сытника директором НАБУ являлось незаконным, так как президент не имел таких полномочий. Указ Петра Порошенко утрачивает силу со дня принятия решения КСУ.

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При этом по словам представителя президента в КСУ Федора Вениславского, сейчас не существует механизма назначения нового директора НАБУ вместо Сытника, так как для этого необходимы отдельные законодательные изменения.

Напомним, недавно Верховная Рада отправила на доработку законопроект, позволяющий уволить Сытника с поста главы НАБУ. Ранее мы собрали все, что известно о попытке подкупа руководства НАБУ и САП, Артема Сытника и Назария Холодницикого.