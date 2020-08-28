Суд признал незаконным ограничение зарплат чиновников на время карантина

Верховная Рада не имела полномочий законом о госбюджете изменять размеры зарплаты.

Конституционный суд Украины признал незаконным ограничение заработных плат государственных служащих и судей в период карантина.

Такое решение опубликовано на сайте КСУ сегодня, 28 августа.

Таким образом Конституционный суд удовлетворил ходатайство Верховного Суда признать не соответствующими закону отдельные ограничения в связи с пандемией Covid-19.

В частности, КСУ аннулировал действовавшее в апреле этого года ограничение, что заработная плата служебных и должностных лиц бюджетных учреждений, включая органы власти, должны начисляться в размере, не превышающем 10 размеров минимальной заработной платы, установленной на 1 января 2020 года.

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Кроме того, Суд признал незаконным ограничения на время карантина судейского вознаграждения, денежного обеспечения народных депутатам, судьям, судьям КСУ, членам ВРУ, членам Высшей квалификационной комиссии судей, прокурорам, работникам НБУ, а также другим должностным и служебным лицам.

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Представитель президента в КС Федор Вениславский заявил, что Конституционный суд, по его мнению, принял обоснованное решение, поскольку Верховная Рада не могла законом о госбюджете изменять размер зарплаты, прежде всего – судей.

Кроме того, сегодня, 28 августа Конституционный суд признал незаконным назначение Артема Сытника директором НАБУ в 2015 году.