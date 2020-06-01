КС признал неконституционной норму об ответственности судьи за заведомо неправосудные решения

Конституционный суд признал неконституционной ст. 375 Уголовного кодекса, которая устанавливает ответственность судей за заведомо неправосудные решения. Рассмотреть этот вопрос суд просили 55 народных депутатов из фракции ОПЗЖ.

Депутаты отмечали, что сочетание слов "заведомо неправосудное" является оценочным, его содержание законодательно не определено, оно не обеспечивает прогнозируемость применения оспариваемой нормы УК.

КС пришел к выводу, что в ст. 375 УК Украины не установлены критерии, по которым можно установить, какое решение является "неправосудным", а также не раскрыт смысл словосочетания "заведомо неправосудный", что может привести к неоднозначному пониманию состава преступления.

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В результате юридическая неопределенность ст. 375 нивелирует конституционные предписания касательно независимости судей.

Конституционный суд установил, что данная статья утратит силу через шесть месяцев. За это время Верховная Рада должна привести нормативное регулирование, установленное ею, в соответствие с Конституцией.

Экс-начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры, занимавшийся расследованиями дел Майдана, Сергей Горбатюк в комментарии для издания ZN.ua сказал: "Как КС может отрицать очевидное? Наши суді очень часто принимают решения, не имеющие ничего общего ни с законом, ни с правом, ни со здравым смыслом. Но Конституционный суд своей позицией демонстрирует, что живет в каком-то отдельном мире".

По его мнению, причина принятия нынешнего решения состоит в том, что на сегодняшний день сами судьи КС являются субъектами преступления, предусмотренного ст. 375 УК. У них есть потенциальный конфликт интересов. "А у тех судей, которые являются фигурантами дела о конституционном перевороте Януковича, присутствует реальный конфликт интересов", – сказал Горбатюк.

Статья 375 УК предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок от двух до пяти лет. Исли же решение имело тяжкие последствия или совершено из корыстных побуждений либо в иных личных интересах, то лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

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