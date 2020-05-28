Прокуратура сообщила о подозрении судье, которая приостановила лицензию SkyUp
2020-05-28 18:47:00
Судье Барышевского районного суда Елене Литвиненко, которая приостанавливала лицензию авикомпании SkyUp, объявили подозрение. Ее подозревают в вынесении заведомо неправосудного решения. Об этом сообщил Офис генпрокурора (не называя фамилии подозреваемой).
По данным следствия, в мае 2019 года Литвиненко без надлежащего изучения материалов частично удовлетворила заявление об обеспечении иска и приостановила действие лицензии SkyUp.
При этом установлено, что заявитель, от имени которого подавался иск в Барышевский райсуд, его не подписывал и с иском не обращался.
"Учитывая, что судья отказалась от получения письменного уведомления о подозрении, оно вручено главе Барышевского районного суда для передачи подозреваемой способом, предусмотренным ч. 1 ст. 278 УПК Украины", – говорится в сообщении.
Как сообщал Фокус:
- 12 июня 2019 года Барышевский районный суд Киевской области приостановил лицензию компании SkyUp на перевозку пассажиров авиатранспортом. Причина прекращения лицензии – якобы системное невыполнение обязательств перед клиентами, задержки рейсов и отсутствие контроля за выполнением норм авиационной безопасности.
- Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что решение Барышевского районного суда Киевской области о приостановлении действия лицензии авиакомпании SkyUp Airlines является недействительным. По его словам, у районного суда нет полномочий принимать такие решения.