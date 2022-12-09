"Новые возможности усилить ПВО": США согласовали военную помощь для Украины на $275 млн

По информации Минобороны США, ВСУ также получат боеприпасы для HIMARS и 80 тысяч снарядов 155 мм. Предусмотрены поставки грузовых вездеходов HMMWV и медицинского оборудования.

Related video

Министерство обороны США объявило, что одобрен дополнительный пакет военной помощи для Украины размере 275 млн долларов. Об этом сообщается на сайте Минобороны США.

В сообщении оборонного ведомства говорится, что это уже 27-й пакет военной помощи администрации Байдена, который был выделен в рамках специальных полномочий президента США (Presidential Drawdown Authority).

Предусмотрены поставка оружия и артиллерийских снарядов, а также оборудования, которое поможет Украине в плане противовоздушной обороны.

Сообщается, что благодаря этому пакету у Украины появятся новые возможности для усиления ПВО, ВСУ получат критически важное военное оборудование, "которое Украина столь эффективно применяет для своей обороны на поле боя".

Что США передали Украине:

Дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS;

80 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм;

Оборудование для противодействия БПЛА;

Средства ПВО;

Грузовые вездеходы HMMWV ("Хамви") и медицинское оборудование;

Около 150 генераторов;

Полевое оборудование.

Специальные полномочия президента США дают возможность Джо Байдену распорядиться о выделении военной техники или сервисов зарубежным странам или международным организациям в случае непредвиденных чрезвычайных ситуаций. При этом не требуется дополнительное согласование с другими ведомствами. Поставки такой военной помощи могут начаться в течение нескольких дней или даже часов после согласования.

В Минобороны США напомнили, что с начала масштабного российского вторжения США выделили Украине военную помощь уже на 19 млрд долларов.

Напомним, что Германия закупит для Украины системы ПВО Skynex. ЗРК ближнего радиуса действия — это новейшая разработка немецкой оружейной компании Rheinmetall.

Ранее Фокус сообщал, что, по словам Путина, РФ может применять ядерное оружие первой. Положение о "разоружающем ударе" могут внести в военную доктрину РФ.